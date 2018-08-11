İslam Slimani Fenerbahçe formasını giydi! Fenerbahçe Slimani'yi 1 yıllığına kiraladığını açıkladı

Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'nin Cezayirli milli futbolcusu İslam Slimani'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki golcü oyuncunun 1 sezonluğuna kiralanması konusunda Leicester City ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Slimani'nin, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza attığı ifade edildi.
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