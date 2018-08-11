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İslam Slimani Fenerbahçe formasını giydi! Fenerbahçe Slimani'yi 1 yıllığına kiraladığını açıkladı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 11.08.2018 21:11 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'den 1 yıllığına kiraladığı Cezayirli golcü Slimani, Fenerbahçe formasını giydi. Fenerbahçe de Slimani'yi 1 yıllığına kiraladığını resmen açıkladı.

İslam Slimani Fenerbahçe formasını giydi! Fenerbahçe Slimani'yi 1 yıllığına kiraladığını açıkladı

Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'nin Cezayirli milli futbolcusu İslam Slimani'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki golcü oyuncunun 1 sezonluğuna kiralanması konusunda Leicester City ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Slimani'nin, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza attığı ifade edildi.

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Fenerbahçe Islam Slimani

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babası çok mübarek adammış adamın adı islam bunun her vurduğu gol olur
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