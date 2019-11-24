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Slimani bu kez şoke oldu! Gol ve kırmızı kart...

FRANSA HABERLERİ  | 24.11.2019 19:06 | Son Güncelleme

Fransa Ligi'nin 14. haftasında Monaco, Bordeaux'a deplasmanda 2-1 kaybetti. Monaco forması giyen Islam Slimani, takımının maçtaki tek golünü kaydederken 67. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Slimani bu kez şoke oldu! Gol ve kırmızı kart...

Fransa Ligi'nde 14. hafta maçında Bordeaux ile Monaco karşı karşıya geldi. Monaco deplasmanda öne geçmesien rağmen karşılaşmayı 2-1 kaybetti.

Monaco'nun golünü 15. dakikada Islam Slimani kaydetti. Bordeaux'un golleri 19. dakikada Pablo ve 69. dakikada Nicolas de Preville'den (penaltı) geldi.

Karşılaşmanın 54. dakikasında ilk sarı kartını gören Islam Slimani, 67. dakikada ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sezon Monaco formasıyla 10 lig maçına çıkan Islam Slimani, 6 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

Bordeaux bu galibiyetin ardından puanını 22'ye yükseltti. Monaco 18 puanda kaldı.

Fransa Ligi'nde gelecek hafta Bordeaux, Reims'e konuk olacak. Monaco, Paris Saint Germain'i ağırlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
slimani Islam Slimani monaco

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