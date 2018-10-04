Islam Slimani: Sorun bir adaptasyon sorunu değil

Öz güvenlerini kazanmak için galibiyetin önemli olduğunu söyleyen Brezilyalı futbolcu, "Birkaç değişlik yapmamız gerekiyordu. Öz güvenimizi geri getirmek için kazanmamız önemliydi. Zor bir durumda olduğumuzu biliyorum ama bu durumdan birlik olarak çıkabiliriz. Bu durumdan çıkabilmek için Pazar günü Başakşehir karşısında da kazanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Herkesin üzerine düşeni yapması durumunda işlerin düzeleceğini belirten Cezayirli golcü, "Futbolda her zaman zor dönemler vardır ama bu akşam iyi bir reaksiyon gösterdik. Bu skor ilerisi için bize güven verecektir. Sorun bir adaptasyon sorunu değil. Bir takım içinde işler iyi gidiyorsa, herkes çok daha iyi gözükecektir. Bazen takım halinde fedakarlık yapmak zorundasınız, bana göre ben elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Çok daha iyi olacağız" ifadelerini kullandı.

ELJIF: BÖYLE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas ise "Galibiyet aldığımız için çok mutluyum. İnşallah böyle devam ederiz. İlk yarıda şans bulduk ama gol atamadık. İkinci yarı bulduk golleri ama. Böyle devam etmek istiyoruz. Kendimle ilgili çok şey söylemek istemiyorum ama elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum her zaman. Bunu söyleyebilirim" diye konuştu.

AYEW: DAHA FAZLA GOL ATABİLİRDİK, PAZAR GÜNKÜ MAÇ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Ganalı yıldız Andre Ayew de "Öncelikle oyunun ilk bölümünde zor bir mücadele vardı. Rakibimiz bizi kendi alanlarında tutmayı çok iyi başardı. Tabii ki kendi taraftarlarımız önünde bu galibiyeti almanın ne kadar önemli olduğunun bilincindeydik. Bize karşı taraftarlar kızgın, kırgın olmakta haklılar. Biz bunun anlayışla karşılıyoruz. Onların şu anki umutsuzluğunun farkındayız. Bu nedenle maçın 2'nci yarısında özellikle karakter gösterdik. Baktığımızda 2 gol attık ama çok daha gol atabilirdik. Pazar gününe odaklanmamız daha iyi çalışmamız lazım. Pazar günü alacağımız 3 puanın bizim için çok çok önemli olacağının farkındayız. Her geçen maç daha çok çalışarak performansıma bir şeyler katıyorum. Mağlup olduğumuz maçlardaki performansımdan çok memnun değilim. Performansımı bir üst seviyeye taşımak için elimden geleni yapıyorum'' şeklinde konuştu.

