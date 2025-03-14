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  4. İslamın şartlarını hatırlattı! Altıncısı… Serdar Ali Çelikler durmadı Mert Hakan’a yüklendikçe yüklendi

İslamın şartlarını hatırlattı! Altıncısı… Serdar Ali Çelikler durmadı Mert Hakan’a yüklendikçe yüklendi

14.03.2025 12:19
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Fenerbahçe dün gece İskoçya deplasmanında harika bir futbol oynadı. 90 dakikayı 2-0 galip kapatan Fenerbahçe, penaltılar sonucunda Rangers’e elendi. Penaltıyı kaçıran Tadic ve Mert Hakan; Serdar Ali Çelikler’in hedefindeydi! Özellikle Mert Hakan Yandaş’ı haddini bilmemekle suçladı.

İslamın şartlarını hatırlattı! Altıncısı… Serdar Ali Çelikler durmadı Mert Hakan’a yüklendikçe yüklendi

Polonyalı orta sahası Szymanski’nin iki golüyle 90 dakikayı 2-0 kazanan Fenerbahçe’de Mert Müldür, Amrabat, Fred ve Yusuf sahanın iyi isimlerindendi. Penaltılara giden süreçte her şey Fenerbahçe’nin istediği gibiydi.

İlk penaltıda topun başına geçen Tadic, kötü bir atış kullanarak topu kaleciye nişanladı. Bu dakikadan sonra karşılaşmanın momentumu Rangers’a geçti. Kaleci İrfancan bir penaltı atışını kurtarsa da Fred ve Mert Hakan’ın gol olmayan penaltıları turun İskoçya’da kalmasını sağladı.

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Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Mert Hakan Yandaş'ı sert sözlerle eleştirerek haddini bilmemekle suçladı. İşte o sözleri...

"İSLAMIN ŞARTI BEŞ, ALTINCISI HADDİNİ BİLMEK"

"Mert Hakan Yandaş'a kafayı taktım. Beşinci penaltıyı kendisi istemiş, böyle bir şey olur mu ya? Sen biraz kendini bilir. İslamın şartı beş, altıncısı haddini bilmek. Beşinci penaltıyı neden istiyorsun kardeşim?"

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TADİC'E DE SERT SALVO

Serdar Ali Çelikler ayrıca Tadic'e yüklendi: "Mourinho'nun ilk maç için kendisini eleştirmesi lazım. Saçma sapan manasız ultra ofansif futbolu için. Fenerbahçe'de bazı futbolcuların ciddi şekilde tartışılması gerekiyor. En-Nesyri başta geliyor. Gelelim Tadic'e! Neye göre ilk penaltıyı atıyorsun? Bir kere iyi bir penaltıcı değilsin şut atamıyorsun. Şut atamayan adama penaltı attırılmaz. Ayak içi plaseyle penaltı atılmaz."

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Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek Fenerbahçe, Pazartesi akşamı ligin güçlü ekiplerinden Samsunspor'u ağırlayacak. Pazartesi 20:30'da başlayacak maçta Oğuz Aydın, Dzeko gibi isimlerin ilk 11'e dönmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Mert Hakan Yandaş Serdar Ali Çelikler fenerbahçe rangers
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