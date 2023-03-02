'İşler durdu kardeş...' Merve Boluğur'dan tepki çeken sözler: Ölecek olan ölüyor...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası yaşanan yıkımın yaralar sarılmaya çalışılıyor. Bu süreçte Merve Boluğur da arkadaşı için Hatay'a koşmuştu. Hatay'dan döndükten sonra Boluğur, kuaförden paylaşım yapıp şarkı söylemiş ve tepki çekmişti.

Geçtiğimiz gün yürüyüşte yakalanan oyuncuya hem bu süreç hem de Taha Duymaz'ın mesajı soruldu.

Merve Boluğur bu konuda yaptığı açıklama sırasında söyledikleriyle tepki çekti. Oyuncu "İşler durdu kardeş" diyerek şoke etti.

"BAZI ŞEYLERİN ÖNÜNE GEÇEMİYORUZ"

Boluğur, "Çok DM (özel mesaj) oluyor. Bakıyorum ama görmemişim. Çok üzücü. Genç yaşta bir arkadaşımız. Öleceğini hissetmiş. Allah mekanını cennet eylesin. Kader yani, bazı şeylerin önüne geçemiyoruz. Olacak olan şeyler oluyor, ölecek olan ölüyor... Ne yapalım yani, biz insanlık olarak elimizden geleni yaptığımızı düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

Merve Boluğur'un sözlerine "Ne kadar kolay dökülüveriyor ölecek olan ölüyor kelimeleri!", "Resmen tiksindim", "İşler durmuş kardeş, insan utanır" yorumları geldi.

