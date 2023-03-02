MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 'İşler durdu kardeş...' Merve Boluğur'dan tepki çeken sözler: Ölecek olan ölüyor...

'İşler durdu kardeş...' Merve Boluğur'dan tepki çeken sözler: Ölecek olan ölüyor...

02.03.2023 07:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem sonrası Hatay'a giden ve döndükten sonra da sosyal medyada bikinili pozlarını paylaşan Merve Boluğur yürüyüşte görüntülendi. Bir süredir ekranda olmayan oyuncu "Olacak şeyler oluyor, ölecek olan ölüyor..." diyerek gündeme geldi.

'İşler durdu kardeş...' Merve Boluğur'dan tepki çeken sözler: Ölecek olan ölüyor...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası yaşanan yıkımın yaralar sarılmaya çalışılıyor. Bu süreçte Merve Boluğur da arkadaşı için Hatay'a koşmuştu. Hatay'dan döndükten sonra Boluğur, kuaförden paylaşım yapıp şarkı söylemiş ve tepki çekmişti.

Geçtiğimiz gün yürüyüşte yakalanan oyuncuya hem bu süreç hem de Taha Duymaz'ın mesajı soruldu.

Merve Boluğur bu konuda yaptığı açıklama sırasında söyledikleriyle tepki çekti. Oyuncu "İşler durdu kardeş" diyerek şoke etti.

sdsdsds

"BAZI ŞEYLERİN ÖNÜNE GEÇEMİYORUZ"

Boluğur, "Çok DM (özel mesaj) oluyor. Bakıyorum ama görmemişim. Çok üzücü. Genç yaşta bir arkadaşımız. Öleceğini hissetmiş. Allah mekanını cennet eylesin. Kader yani, bazı şeylerin önüne geçemiyoruz. Olacak olan şeyler oluyor, ölecek olan ölüyor... Ne yapalım yani, biz insanlık olarak elimizden geleni yaptığımızı düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

Merve Boluğur'un sözlerine "Ne kadar kolay dökülüveriyor ölecek olan ölüyor kelimeleri!", "Resmen tiksindim", "İşler durmuş kardeş, insan utanır" yorumları geldi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AHBAP'ın aldığı yeni kararı açıkladı!AHBAP'ın aldığı yeni kararı açıkladı!
Milyoner'i kazanmıştı! Depremden sonra...Milyoner'i kazanmıştı! Depremden sonra...
"Eve keçi alsam ne olur?" deyince! Bomba yanıt"Eve keçi alsam ne olur?" deyince! Bomba yanıt
Anahtar Kelimeler:
Merve Boluğur sosyal medya ele söyledi

En Çok Okunan Haberler

Türk futbol camiası Omuz Omuza! Rekor seviyede bağış yapıldı...

Türk futbol camiası Omuz Omuza! Rekor seviyede bağış yapıldı...

Murat Sancak'tan büyük bağış! Acun Ilıcalı devreye girdi, parayı iki katına çıkarttı

Murat Sancak'tan büyük bağış! Acun Ilıcalı devreye girdi, parayı iki katına çıkarttı

Icardi, eşi Wanda Nara'nın üstü çıplak fotoğrafını paylaştı!

Icardi, eşi Wanda Nara'nın üstü çıplak fotoğrafını paylaştı!

Erce Kardeşler, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı!

Erce Kardeşler, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı!

Türkiye'de bir ilk... Belediye Başkanı duyurdu: 75 bin lira hibe verilecek

Türkiye'de bir ilk... Belediye Başkanı duyurdu: 75 bin lira hibe verilecek

Ağrı Dağı bölgesinden girmeye çalışan düzensiz göçmenler yakalandı

Ağrı Dağı bölgesinden girmeye çalışan düzensiz göçmenler yakalandı

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Modadan elektroniğe binlerce üründe indirim! Günün fırsatlarını kaçırmayın

Modadan elektroniğe binlerce üründe indirim! Günün fırsatlarını kaçırmayın

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Kalitesiyle öne çıkıyor, retro tasarımıyla göz dolduruyor!

Kalitesiyle öne çıkıyor, retro tasarımıyla göz dolduruyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.