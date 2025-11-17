SPOR

İşler şimdi daha da karıştı! Beşiktaş'ın yıldızı Rafa Silva'nın yeni adresini açıkladılar...

Beşiktaş’ta Rafa Silva krizi büyürken, Serdal Adalı ve Sergen Yalçın’ın basın toplantısında açıkladıkları detaylar gündeme damga vurdu. Oyuncunun hem emeklilik hem de ayrılık talebi dikkat çekerken, Portekiz basını yıldız futbolcu için çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. İşte detaylar...

Berker İşleyen
Beşiktaş’ta bir süredir devam eden Rafa Silva krizi, kulübün yaptığı basın toplantısıyla yeni bir boyut kazandı. Başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın’ın Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı ortak açıklamalar, yaşanan gerilimin perde arkasını net şekilde ortaya koydu.

BAŞKAN ADALI’DAN NET MESAJ

Serdal Adalı, Portekizli yıldızla yapılan ilk görüşmede çok şaşırtıcı ifadeler duyduklarını belirterek, oyuncunun başlangıçta “Futbolu bırakıp emekli olmak istiyorum” dediğini aktardı. Daha sonra ise Rafa Silva’nın fikir değiştirerek “3 başkan, 4 teknik direktör gördüm. Artık başka yere gitmek istiyorum” sözleriyle ayrılık istediğini vurguladı. Adalı, Beşiktaş’ın bu süreçte suçlu aramadığını, oyuncuyu kazanmak için yoğun çaba harcadıklarını ifade etti.

“BOMBAYI KUCAĞIMIZDA BULDUK”

Teknik direktör Sergen Yalçın da göreve başlar başlamaz hiç beklemediği bir tabloyla karşılaştığını belirterek oyuncunun ilk görüşmede “burada çok mutsuzum, ayrılmak istiyorum” dediğini söyledi. Yalçın, yaşananların Kasımpaşa maçı haftasında kontrolden çıktığını, konuyu başkana ilettiğini ve “Kimse Beşiktaş camiasından büyük değildir” diyerek tavrını ortaya koyduğunu dile getirdi. Deneyimli teknik adam, bugüne kadar kimseye tanımadığı kadar toleransı Rafa Silva’ya tanıdığını da ekledi.

“ŞANTAJ YOK, SAYGI VAR”

Oyuncunun menajeri Onsoccer ise çıkan haberlerin aksine tehdit veya baskı gibi bir durumun olmadığını belirterek şu açıklamayı yaptı: “Bu noktada önemli olan, herkes için doğru olan çözümün bulunmasıdır. Gerçekler: Rafa kariyerini sonlandırmayacak, sözleşme devam ettiği sürece başka teklif duymayacak ve kulübü son güne kadar saygıyla temsil edecektir… Hiçbir zaman ve hiçbir şartta tehdit veya şantajda bulunulmamıştır.”

YENİ ADRESİNİ DUYURDULAR

Tüm bu gelişmeler sürerken Portekiz’den dikkat çekici bir iddia geldi. Ülkede çıkan haberlere göre Rafa Silva, ocak ayında Benfica’ya geri dönmeye hazırlanıyor. Beşiktaş ve Benfica arasındaki olumlu diyalog sayesinde transferin devre arasında sonuçlanabileceği öne sürüldü.
Rafa Silva’nın aile özlemi nedeniyle ülkesine dönmek istediği, kariyerini ise yeniden Benfica formasıyla tamamlamayı planladığı aktarılıyor.

