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İşleri için geldiği kurumda kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

MANİSA HABERLERİ  | 30.11.2020 16:25 | Son Güncelleme

Manisa’nın Selendi ilçesinde Ziraat Odasına tarla dosyası yaptırmak için geldiği sırada kalp krizi geçirip fenalaşan vatandaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Olay bugün Manisa’nın Selendi ilçesinde sabah 10.00 sıralarında meydana geldi.

İşleri için geldiği kurumda kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Manisa’nın Selendi ilçesinde Ziraat Odasına tarla dosyası yaptırmak için geldiği sırada kalp krizi geçirip fenalaşan vatandaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay bugün Manisa’nın Selendi ilçesinde sabah 10.00 sıralarında meydana geldi. Selendi’ye bağlı Gölbaşı Mahallesinde ikamet eden evli 2 çocuk babası 62 yaşındaki Ali Karaoğlan tarla dosyası yaptırmak için Selendi Ziraat Odasına geldi. Ziraat Odasına girer girmez fenalaşan Karaoğlan bir anda yere düştü. Talihsiz adamın yere yığıldığını gören çalışanlar hemen ambulans çağırdı. İlk müdahalesi ambulans içerisinde yapıldıktan sonra Selendi Devlet Hastanesine kaldırılan Karaoğlan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay anında başını yere çarpan Karaoğlan’ın kalp krizi geçirdiği belirtilirken Ali Karaoğlan’ın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonrası belli olacak. Ziraat Odası Başkanı Servet Akyıldız’ın dayısı olan Ali Karaoğlan yarın toprağa verileceği belirtildi.

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