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"İşletme Gelirim Filistin'e" kampanyası Üsküdar'da başlatıldı

18.10.2023 15:37 | Son Güncelleme:
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Filistin'e destek için organize edilen "İşletme Gelirim Filistin'e" kampanyası Üsküdar'da başlatıldı.

Aziz Mahmut Hüdayi Mahallesi Uncular Caddesi'nde kafe işleten Derda Şanalmış, dünya markalarının İsrail'e desteklerini açıklamalarının ardından sessiz kalamadıklarını ve Filistin için kampanya başlattıklarını söyledi.

Üsküdar'ın farklı bölgelerinde işletmelerinin olduğunu aktaran Şanalmış, "Tüm dünyanın gözü önünde çok büyük bir katliam yaşanıyor. Türkiye'de şubeleri bulunan dünya genelinde faaliyet gösteren firmalar, bu katliam karşısında İsrail'i destekleme kararı aldı. Ve aleni bir şekilde İsrail'i destekliyorlar. Bugün, işletmeler olarak da bu katliam karşısında sessiz kalmadığımızı, mazlumların yanında olduğumuzu ilan etmek istedik." ifadelerini kullandı.

"İşletme Gelirim Filistin'e" kampanyasına esnafın ilgisinin yoğun olduğunu kaydeden Şanalmış, "Bugün işletmelerimizdeki geliri inşallah Filistin'deki kardeşlerimize gönderme kararı aldık. İstiyoruz ki katliam ve vahşet karşısında işletmeler olarak bu duruma sessiz ve kayıtsız kalmayalım. Şu an yalnızca Üsküdar civarında değil Türkiye'nin birçok yerinde 100'den fazla işletme bu kampanyaya katıldı." diye konuştu.

"BİZ DE İNSANLIĞIN YANINDA YER ALMAK İSTİYORUZ"

Esnaf Tamer Tirgil de İsrail'in son olarak masum çocuk ve sivillerin bulunduğu El-Ehli Baptist Hastanesini bombalamasının ardından büyük bir acı yaşandığını söyledi.

Tirgil, "Dünyaca ünlü markalar kendi fikirlerini beyan etti. Böyle bir şiddetinin yanında yer aldılar. Biz de insanlığın yanında yer almak istiyoruz. Karınca misali elimizden geldiğince ne yapabilirsek, nereye kadar gidebilirsek, bu yardımı yapmayı düşünüyoruz." dedi.

Esnaf Baki Adalmiş ise Filisitin'de yaşanan drama karşı bütün Müslümanların birleşmesi gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu İsrail diyor ki 'herkes benden korkuyor.' Buna da herkesin bir 'dur' demesi lazım ve herkes ayağa kalkmalı. Bütün esnaf, bütün halk, dünyadaki Müslümanlar ayağa kalkmalı ve buna da bir 'dur' demeliyiz. Biz bugün kampanyaya destek için tüm ciromuzu Gazze'ye bağışlıyoruz. Türkiye'den hepimiz lütfen, kimin elinden ne geliyorsa, yardımda bulunsun."

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Esnaf Üsküdar Gazze kampanya

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