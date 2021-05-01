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İsmail Çokçalış'tan söylemlere yanıt

01.05.2021 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursaspor'da geçirdiği sakatlık sebebiyle 6 ay sahalardan uzak kalacak olan İsmail Çokçalış, Galatasaray doktoruna ameliyat olması ile ilgili çıkan söylentilere cevap verdi.

İsmail Çokçalış'tan söylemlere yanıt

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’un, Altay maçında sakatlanan ve çapraz bağları kopan İsmail Çokçalış’ın Galatasaray doktorlarına ameliyat olması, camiada tepkiye neden olmuştu. Genç futbolcu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

İsmail Çokçalış, şunları söyledi:

"Hakkımda çıkan dedikodular için bir açıklama yapmak istedim. Başkanımız Erkan Kamat ile ameliyat öncesi ameliyat programlarını yaparken bana 'Senin sağlığın bizim için her şeyden önemli istediğin yerde ameliyat olabilirsin' dedi ve istediğim yerde ameliyat olabileceğime dair arkamda durdu. Bu süre zarfı içerisinde karar vermek çok kolay olmadı. Galatasaray Kulübü Doktoru olduğu için değil, sağlığımı düşündüğüm için böyle bir karar verdim. Başkanımız gerek masraflar gerek ihtiyaçlarım konularında yanımda durdu. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum."

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Bursaspor
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