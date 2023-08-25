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İsmail Ege Şaşmaz gündem olmuştu! 'Barış Akarsu Merhaba' televizyon izleyicisi ile buluşuyor

25.08.2023 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Barış Akarsu Merhaba' filmi ilk kez televizyonda yayınlanacak. Akademi Türkiye yarışmasında sergilediği performans ile birinci olan ve ardından rol aldığı 'Yalancı Yarim' dizisiyle hafızlara kazınan merhum sanatçı Barış Akarsu'nun hayatını konu alan film 28 Ağustos Pazartesi günü ekrana gelecek.

İsmail Ege Şaşmaz, Almila Ada, Şafak Pekdemir, Ebru Nil Aydın, Burak Satıbol, Hüseyin Avni Danyal'ın başrollerini paylaştığı 'Barış Akarsu Merhaba' filmi 18 Kasım'da vizyona girmişti. Henüz 28 yaşındayken geçirdiği trafik kazası sonucu hayata gözlerini yuman ünlü şarkıcının hayat hikayesini anlatan film, ilk kez televizyonda yayınlanacak.

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'Barış Akarsu Merhaba' filminin 28 Ağustos Pazartesi günü saat 20.00'da ATV'de ekrana geleceği açıklandı.

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BARIŞ AKARSU MERHABA FİLMİNİN KONUSU

2007 yılında geçirdiği trafik kazası nedeniyle hayata veda eden Barış Akarsu'nun hayat hikayesini konu ediyor. Çocukluğunda müziğe ilgi duymaya başlayan Barış Akarsu, 2004 yılında atv’de yayınlanan “Akademi Türkiye” adlı şarkı yarışmasına katılarak adını duyurdu. Yarışmada birinci olmasının ardından albüm çıkaran Akarsu, müzik çalışmalarının yanı sıra Yalancı Yarim adlı bir dizide rol aldı. 2007 yılında, 28 yaş gününde Bodrum’da trafik kazası geçiren Barış Akarsu, yoğun bakımda kaldığı beş günün ardından hayata veda etti.

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