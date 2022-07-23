MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İsmail Ege Şaşmaz kimdir? Barış Akarsu'yu canlandıracak olan İsmail Ege Şaşmaz kaç yaşında ve nereli?

İsmail Ege Şaşmaz kimdir? Barış Akarsu'yu canlandıracak olan İsmail Ege Şaşmaz kaç yaşında ve nereli?

23.07.2022 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsmail Ege Şaşmaz, Barış Akarsu Merhaba filminde başrol oynayarak Barış Akarsu'yu canlandıracak. Filmde oynayacak olmasıyla son günlerde gündemden düşmeyen İsmail Ege Şaşmaz'ın hayatı ve biyografisi merak konusu oldu. Yakışıklı oyuncu İsmail Ege Şaşmaz kaç yaşında, nereli, evli mi? ve daha pek çok detay haberimizde...

İsmail Ege Şaşmaz kimdir? Barış Akarsu'yu canlandıracak olan İsmail Ege Şaşmaz kaç yaşında ve nereli?

İsmail Ege Şaşmaz hem oynadığı dizilerle hem de rol alacağı film ile magazin gündeminden düşmeyen bir isim oldu. Ekranların sevilen oyuncusu İsmail Ege Şaşmaz'ın hayatı ve kariyeri oldukça merak konusu. Peki İsmail Ege Şaşmaz kimdir? Barış Akarsu'yu canlandıracak olan İsmail Ege Şaşmaz kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar..

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE EVLİ Mİ?

İsmail Ege Şaşmaz 25 Kasım 1993 Manisa doğumlu (28 yaşında) oyuncudur. İsmail Ege Şaşmaz kendinden 3 yaş büyük olan Hande Ünal ile 2021 yılında evlendi. Kendi gibi kardeşi Aytaç Şaşmaz da sevilen oyunculardan biri.

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ HAYATI VE KARİYERİ

İlk oyunculuk deneyimini, Manisa Belediyesi Liselerarası Tiyatro Yarışması'nda Acil Servis isimli oyun ile yaşadı. Polinas Anadolu ve Endüstri Meslek Lisesi mezunudur. Oyunculuk kariyerine Güneşi Beklerken adlı dizide Barış karakterini canlandırarak adım attı. Diziden sonra ara dönemde bazı markaların reklam filmlerinde yer alan oyuncu, 2015 yılında Serçe Sarayı isimli proje ile kamera karşısına geçti.

2015 yılında yayımlanan Günebakan dizisinde Rüzgâr adlı karakteri canlandırdı. 2016 yılında FOX'ta yayımlanan Aşk Yalanı Sever adlı dizide Serdar karakterini canlandırdı. Aşk Yalanı Sever dizisinin yayından kaldırılmasıyla oyunculuğa ara verdi. Aşk Laftan Anlamaz dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı.

2018 yılında Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinde Mehmet karakterini canlandırdı.

2020-2021 yılları arasında FOX'ta yayınlanan Sen Çal Kapımı isimli dizide
Kaan Karadağ adlı karaktere hayat vermiştir. 2020 yılından 2021'e kadar TRT 1'deki Uyanış: Büyük Selçuklu isimli dizide Faysal adlı karakteri canlandırmıştır.

2021' Saklı dizisinde Kemal rolünü oynamıştır. 2021-2022 döneminde Elkızı dizisinde Harun Akarsu'yu canlandırdı.

Son olarak 18 Kasım 2022'de vizyona girecek Barış Akarsu "Merhaba" filminde başrolü canlandırıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Havuz başında poz vermişti! Sınırları zorladıHavuz başında poz vermişti! Sınırları zorladı
En yakını ifşa etti! Ebru Gündeş ile anılan iş insanı bakın kaç para göndermişEn yakını ifşa etti! Ebru Gündeş ile anılan iş insanı bakın kaç para göndermiş
Ünlü rapçiyi çıldırtan hareket: O paranın 200 katını suratına fırlatırımÜnlü rapçiyi çıldırtan hareket: O paranın 200 katını suratına fırlatırım
Anahtar Kelimeler:
Barış Akarsu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Arka Sokaklar'ın Metin'i sevgilisiyle plajdan paylaştı

Arka Sokaklar'ın Metin'i sevgilisiyle plajdan paylaştı

Dünyanın izlediği törende sürpriz isim!

Dünyanın izlediği törende sürpriz isim!

Arabasının içinde darbedildi, sonrasında yaptığı şaşkına çevirdi! O anlar saniye saniye kaydedildi

Arabasının içinde darbedildi, sonrasında yaptığı şaşkına çevirdi! O anlar saniye saniye kaydedildi

Nwakaeme'nin yeni adresi herkesi şaşırtıyor! ''Nasıl yani? Bu gerçek olamaz!''

Nwakaeme'nin yeni adresi herkesi şaşırtıyor! ''Nasıl yani? Bu gerçek olamaz!''

Sosyal medya fenomeni Paola Saulino'dan olay itiraf! ''400 kişiyle ilişkiye girdikten sonra...''

Sosyal medya fenomeni Paola Saulino'dan olay itiraf! ''400 kişiyle ilişkiye girdikten sonra...''

Dünya İstanbul'da imzalanan anlaşmayı konuşuyor! Beyaz Saray'dan Türkiye'ye tahıl koridoru teşekkürü

Dünya İstanbul'da imzalanan anlaşmayı konuşuyor! Beyaz Saray'dan Türkiye'ye tahıl koridoru teşekkürü

İlginizi Çekebilir

Sinirlenen köpek balığı adamın parmağını koparttı

Sinirlenen köpek balığı adamın parmağını koparttı

Denizin ortasındaki sörf tahtasında cinsel ilişkiye girdiler

Denizin ortasındaki sörf tahtasında cinsel ilişkiye girdiler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Seyir halindeki tren alev aldı! Yolculardan biri nehre atladı

Seyir halindeki tren alev aldı! Yolculardan biri nehre atladı

Sosyal medyada gündem oldular! Aynı adamla nişanlanan ikizler...

Sosyal medyada gündem oldular! Aynı adamla nişanlanan ikizler...

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.