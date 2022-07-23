İsmail Ege Şaşmaz hem oynadığı dizilerle hem de rol alacağı film ile magazin gündeminden düşmeyen bir isim oldu. Ekranların sevilen oyuncusu İsmail Ege Şaşmaz'ın hayatı ve kariyeri oldukça merak konusu. Peki İsmail Ege Şaşmaz kimdir? Barış Akarsu'yu canlandıracak olan İsmail Ege Şaşmaz kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar..

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE EVLİ Mİ?

İsmail Ege Şaşmaz 25 Kasım 1993 Manisa doğumlu (28 yaşında) oyuncudur. İsmail Ege Şaşmaz kendinden 3 yaş büyük olan Hande Ünal ile 2021 yılında evlendi. Kendi gibi kardeşi Aytaç Şaşmaz da sevilen oyunculardan biri.

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ HAYATI VE KARİYERİ

İlk oyunculuk deneyimini, Manisa Belediyesi Liselerarası Tiyatro Yarışması'nda Acil Servis isimli oyun ile yaşadı. Polinas Anadolu ve Endüstri Meslek Lisesi mezunudur. Oyunculuk kariyerine Güneşi Beklerken adlı dizide Barış karakterini canlandırarak adım attı. Diziden sonra ara dönemde bazı markaların reklam filmlerinde yer alan oyuncu, 2015 yılında Serçe Sarayı isimli proje ile kamera karşısına geçti.

2015 yılında yayımlanan Günebakan dizisinde Rüzgâr adlı karakteri canlandırdı. 2016 yılında FOX'ta yayımlanan Aşk Yalanı Sever adlı dizide Serdar karakterini canlandırdı. Aşk Yalanı Sever dizisinin yayından kaldırılmasıyla oyunculuğa ara verdi. Aşk Laftan Anlamaz dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı.

2018 yılında Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinde Mehmet karakterini canlandırdı.

2020-2021 yılları arasında FOX'ta yayınlanan Sen Çal Kapımı isimli dizide

Kaan Karadağ adlı karaktere hayat vermiştir. 2020 yılından 2021'e kadar TRT 1'deki Uyanış: Büyük Selçuklu isimli dizide Faysal adlı karakteri canlandırmıştır.

2021' Saklı dizisinde Kemal rolünü oynamıştır. 2021-2022 döneminde Elkızı dizisinde Harun Akarsu'yu canlandırdı.

Son olarak 18 Kasım 2022'de vizyona girecek Barış Akarsu "Merhaba" filminde başrolü canlandırıyor.

