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İsmail Ege Şaşmaz paylaştı! Barış Akarsu filmi için hazır... Görenler şoke oldu

23.07.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Barış Akarsu filminin başrolünde yer olan oyuncu İsmail Ege Şaşmaz son paylaşımıyla herkesi şoke etti. Yakışıklı oyuncu Barış Akarsu'nun birebir aynısı oldu. Şaşmaz'ı gören takipçileri "Tüylerim diken diken" yorumları yaptı.

İsmail Ege Şaşmaz paylaştı! Barış Akarsu filmi için hazır... Görenler şoke oldu

Hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun filminde başrolde yer alan İsmail Ege Şaşmaz sosyal medyayı yaptığı son paylaşımla salladı. "Barış Akarsu Merhaba" filminin çekimleri tamamlandı. Barış Akarsu'nun doğum gününde ilk fragmanın yayınladığı filmin başrolü İsmail Ege Şaşmaz sosyal medya hesabından ilk kez yüzünün göründüğü bir pozunu paylaştı.

"TÜYLER DİKEN DİKEN"

Oyuncunun "Merhaba" notuyla yaptığı paylaşımda Akarsu'ya birebir benzetilmesine yorumlar yağdı. Oyuncunun benzerliği karşısına etkilenen oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, "Tüylerim diken diken oldu" yorumunu yaptı.

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Pek çok takipçisi oyuncuya "Şimdiden duygulandık" yorumlarında bulundu.

Ekran Alıntısı

'BARIŞ AKARSU MERHABA' NE ZAMAN?

Barış Akarsu'nun hayatının anlatıldığı "Barış Akarsu Merhaba" filmi 18 Kasım'da vizyona giriyor. Filmin başrol oyuncusu İsmail Ege Şaşmaz ise hayatını oynadığı Barış Akarsu'ya ikizi kadar benzedi.


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Anahtar Kelimeler:
Barış Akarsu
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