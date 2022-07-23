İsmail Ege Şaşmaz paylaştı! Barış Akarsu filmi için hazır... Görenler şoke oldu

Hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun filminde başrolde yer alan İsmail Ege Şaşmaz sosyal medyayı yaptığı son paylaşımla salladı. "Barış Akarsu Merhaba" filminin çekimleri tamamlandı. Barış Akarsu'nun doğum gününde ilk fragmanın yayınladığı filmin başrolü İsmail Ege Şaşmaz sosyal medya hesabından ilk kez yüzünün göründüğü bir pozunu paylaştı.

"TÜYLER DİKEN DİKEN"

Oyuncunun "Merhaba" notuyla yaptığı paylaşımda Akarsu'ya birebir benzetilmesine yorumlar yağdı. Oyuncunun benzerliği karşısına etkilenen oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, "Tüylerim diken diken oldu" yorumunu yaptı.

Pek çok takipçisi oyuncuya "Şimdiden duygulandık" yorumlarında bulundu.

'BARIŞ AKARSU MERHABA' NE ZAMAN?

Barış Akarsu'nun hayatının anlatıldığı "Barış Akarsu Merhaba" filmi 18 Kasım'da vizyona giriyor. Filmin başrol oyuncusu İsmail Ege Şaşmaz ise hayatını oynadığı Barış Akarsu'ya ikizi kadar benzedi.



