İsmail Hazar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Sağlık durumuna ilişkin açıklama

Sisi lakabı ile tanınan Seyhan Soylu, İsmail Hazar'ın yoğun bakımda olduğu haberini sevenleri ile paylaştı. Instagram hesabından video ile paylaşım yapan Seyhan Soylu, "Şu an hastanenin kafesindeyiz, size çok üzücü bir haber vermek istiyorum. İsmail Hazar, maalesef İngiltere 'den gelen mutasyona uğramış virüs ile korona olmuş" sözleri ile haberi anlattı.

İsmail Hazar'ın 15 albümü ve "Umutsuzlar", "Hasretim" ve "Meyrik" isimlerinde rol aldığı üç tane sinema filmi bulunuyor.

İsmail Hazar, 1960 senesinde Kahramanmaraş'ta doğdu. Lise eğitimini Gaziantep Şehit Şahin Lisesi'nde tamamladı. Daha sonra Güzel Sanatlar Fakültesi'ne başlayan İsmail Hazar, birer sene arayla "Size Selam Getirmişem", "Seveceksen Gel", "Gül" ve "Düğün Bayramı" albümlerini çıkarttı. Bu albümleri sayesinde "Yılın En İyi Türk Halk Müziği Erkek Sanatçısı" ödülüne layık görüldü.

İsmail Hazar'ın İngiltere varyantlı koronavirüse katıldığı bir mevlütte yakalandığı düşünülüyor. Seyhan Soylu, ''Böyle bir haberi vermek istemiyordum ama Türk Halk Müziğinin en efendi, en beyfendi şahsiyetlerinden biri olan İsmail Hazar, şu anda yoğun bakımda.'' diyerek haberi İsmail Hazar'ın bütün sevenleri ile paylaştı.

İSMAİL HAZAR ŞARKILARI

İsmail Hazar, Arama Beni, Hazar, Zay Oldu, Bal Köpüğüm, Doğmuş Gibiyim, Az Bana, Sen Benden Gittin Gideli, Hazanım, Senden Uzakta, Unutabilmirem, İntihar, Zevzek, Helin ve Sessiz Gemi gibi birçok önemli şarkıyı seslendirdi.

