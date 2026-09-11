İsmail Kartal'a şişe fırlatmıştı! O kişinin ifadesi ortaya çıktı: Suçlamayı kabul etmiyorum

Fenerbahçe’nin Roma ile oynadığı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının ardından yaşanan şişe atma olayıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Teknik direktör İsmail Kartal’a şişe attığı gerekçesiyle gözaltına alınan K.A.’nın emniyette verdiği ifade ortaya çıktı.

MAÇ SIRASINDA ŞİŞEYİ SAHAYA FIRLATTI

Burak Doğan'ın haberine göre; Fenerbahçe taraftarı olduğunu ve uzun yıllardır kombine sahibi bulunduğunu belirten K.A., olayın maç sırasında yaşanan bir pozisyonun ardından gerçekleştiğini söyledi.

K.A., beş yıldır oğlunu da maçlara götürdüğünü ve bugüne kadar herhangi bir taşkınlık yapmadığını ifade ederek, söz konusu hareketinin anlık bir heyecan sonucu meydana geldiğini savundu.

“Fenerbahçe Kulübü taraftarıyım. Uzun yıllardır kombine sahibiyim. Stada gidip takımımı destekliyorum. Beş yıldır oğlumu da yanımda götürüyorum. Bugüne kadar herhangi bir taşkınlık yapmadım.

Dün maç esnasında önce penaltı olduğunu düşündüğümüz bir pozisyonda anın heyecanıyla elimde bulunan pet su şişesini hedef gözetmeksizin sahaya doğru fırlattım.”

"SUÇLAMAYI KABUL ETMİYORUM"

K.A., kamuoyuna ve emniyet evrakına yansıyan olayın aksine şişeyi özellikle İsmail Kartal’a yönelik atmadığını öne sürdü. Şişeyi herhangi bir hedef gözetmeden sahaya doğru fırlattığını belirten taraftar, Kartal’ı hedef aldığı yönündeki iddiayı reddetti.

“Her ne kadar emniyet evrakında ve kamuoyunda Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’a yönelik olarak fırlattığım söylenmiş ise de böyle bir şey kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

Oğlumla beraber gittiğimiz maçlarda iyi örnek olmaya çalışıyorum. Ne olursa olsun bu yaptığım hareket yanlıştır. Meydana gelen olay nedeni ile pişmanım. Öncelikle İsmail Kartal’dan ve kamuoyunu meşgul ettiğim için sizlerden özür diliyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum.”