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Galatasaray'da ilk ayrılık neredeyse kesinleşti! Ocak ayında veda...

Galatasaray’da Kaan Ayhan için yolun sonu göründü. Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmayan ve Okan Buruk’un planlarında yer almayan deneyimli futbolcuyla ocak ayında yolların ayrılması bekleniyor. Yönetim, gelecek tekliflere açık olacak.

Galatasaray'da ilk ayrılık neredeyse kesinleşti! Ocak ayında veda...
Cevdet Berker İşleyen
Kaan Ayhan

Kaan Ayhan

TR Türkiye
Yaş: 32 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray’da Kaan Ayhan konusunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Şampiyonlar Ligi kadrosunda kendisine yer bulamayan deneyimli futbolcunun, teknik direktör Okan Buruk’un planlarında da bulunmadığı belirtildi. Sarı-kırmızılı yönetim, 31 yaşındaki oyuncuyla ocak ayında yolları ayırmaya hazırlanıyor.

OCAK AYINDA YOLLAR AYRILACAK

Galatasaray da ilk ayrılık neredeyse kesinleşti! Ocak ayında veda... 1

Galatasaray yönetimi, Kaan Ayhan’a gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. Tecrübeli futbolcunun ara transfer döneminde takımdan ayrılmasına sıcak bakılırken, kulübün uygun bir teklif gelmemesi halinde oyuncunun bonservisini eline vermeye de hazır olduğu ifade edildi.

GALATASARAY’DA 128 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray da ilk ayrılık neredeyse kesinleşti! Ocak ayında veda... 2

Kaan Ayhan, Galatasaray formasıyla bugüne kadar toplam 128 karşılaşmada görev yaptı. 31 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 4 gol atarken, 7 de asist yaptı. Ancak mevcut durumda teknik heyetin kadro planlamasında yer almayan oyuncunun, ocak ayında yeni bir takıma gitmesi bekleniyor.

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