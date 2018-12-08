İsmail Kartal: Adım adım Avrupa'yı zorlayacak bir takım yaratmak istiyoruz

İsmail Kartal, sarı-lacivertli takımın maçlarını oynayacağı yapımı süren Eryaman Stadı'nı ziyaretinde AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Başkent kulübünün sezon başından beri stat konusunda çok sıkıntı yaşadığını hatırlatan Kartal, "Gördüğüm kadarıyla burada çok ciddi ve hummalı bir çalışma var. İnşallah bir an önce bu çalışmaların sonucunda stat bitirilir ve biz de taraftarımızla buluşuruz." diye konuştu.

Sarı-lacivertli taraftarla bir an önce "bu güzel statta" maçlarını oynamak istediklerini dile getiren Kartal, "Hemen hemen her hafta kendi evimizde oynayacağımız maçları başka şehirlerde oynamak zorunda kalıyoruz. Bu gelgitler takımda yorgunluk yıpranmalar yaratabiliyor. Bu durumlar takımın lehine olmayacak şeyler." ifadelerini kullandı.

"TOPYEKÜN MÜCADELE"

Kendilerini deplasmanda da oynasalar yalnız bırakmayan taraftara özellikle teşekkür eden Kartal, sarı-lacivertli camiaya layık olmak için çalıştıklarını söyledi.

Bugüne kadar hep hoşgörüyle, isteyerek ve inanarak deplasmanlarda da olsa, başka şehirlerde de olsa taraftarın kendilerinin yanında olduğunu dile getiren Kartal, "Muhteşem Ankaragücü taraftarlarımıza layık olmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.