SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Çaykur Rizespor
  4. İsmail Kartal: Çok iyi bir takım bırakıyorum

İsmail Kartal: Çok iyi bir takım bırakıyorum

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 01.03.2020 08:06 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor ile yolları ayrılan teknik adam İsmail Kartal yaptığı açıklamada Rizespor taraftarının gönüllerinin rahat olmasını isteyerek, onlara iyi bir takım bıraktığını belirtti.

İsmail Kartal: Çok iyi bir takım bırakıyorum

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin 24. haftasında deplasmanda Trabzonspor’dan aldığı 5-2’lik mağlubiyetin ardından istifa eden teknik adam İsmail Kartal, kulüp aracılığıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Karadeniz ekibinin kulüp başkanı Hasan Kartal, teknik adam İsmail Kartal ile maçın ardından görüşüldüğünü ve Kartal’ın istifa ettiğini açıkladı. Başkan Hasan Kartal yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Takımımızın menfaatlerini her zaman ön planda tutan İsmail hocamız bu akşam da benzer bir tutumla takımın önünü açmak adına görevinden ayrılma kararı almıştır. Rizespor'a verdiği hizmetlerden ötürü teşekkür ediyor bundan sonraki futbol hayatında başarılar diliyoruz."

İSMAİL KARTAL: ÇOK İYİ BİR TAKIM BIRAKIYORUM

Teknik adam İsmail Kartal ise, “Alınan beklenmedik sonuçlardan sonra takımın önünü açmak adına bu kararı aldık. Bir maçı eksik ve 24 puanlı bir takım bırakıyoruz. Rizespor taraftarlarının gönlü rahat olsun, onlara çok iyi bir takım bırakıyorum, ligin kalan bölümünde başarılı olacaklarına inanıyorum. Kaliteli oyunculardan oluşan bu takım, yaşadığı şansızlığı kıracaktır. Sakatlıklar ve hakem hataları defalarca canımızı yaktı, son dakikalarda kaybettiğimiz maçları da dikkate aldığımız zaman şu an çok daha iyi bir yerde olmamız gerektiği kanısındayım. Elimizden geleni yaptık ama daha iyisini yapamadığımız için tüm taraftarlardan özür dileriz. Taraftarlarımızı takımlarına sahip çıkmaya davet ediyorum" ifadelerine yer erdi

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü şarkıcı tanınmaz halde! Ünlü şarkıcı tanınmaz halde!
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig ismail kartal Çaykur Rizespor

En Çok Okunan Haberler

Flaş açıklama: Tarihi bir ders vereceğiz!

Flaş açıklama: Tarihi bir ders vereceğiz!

Macron'dan Rusya'ya flaş çağrı: Derhal...

Macron'dan Rusya'ya flaş çağrı: Derhal...

Süper Lig ekibinde flaş istifa!

Süper Lig ekibinde flaş istifa!

Antalyaspor - F.Bahçe maçında inanılmaz anlar

Antalyaspor - F.Bahçe maçında inanılmaz anlar

Fenerbahçe kötü gidişe devam ediyor!

Fenerbahçe kötü gidişe devam ediyor!

Liverpool bu sezon ilk kez yenildi!

Liverpool bu sezon ilk kez yenildi!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İsmail Kartal: Çok iyi bir takım bırakıyorum

İsmail Kartal'dan ayrılık açıklaması

Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal istifa etti

Süper Lig ekibinde flaş istifa!

Çaykur Rizespor’un mali genel kuruluna 85 delege katıldı

Rizespor'da mali genel kurul

İsmail Kartal'dan istifa açıklaması

İsmail Kartal'dan istifa açıklaması

Oğuz Kağan Güçtekin: Tek düşüncemiz Rizespor

''Tek düşüncemiz Rizespor''

Çaykur Rizespor'a kar engeli

Çaykur Rizespor'a kar engeli

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.