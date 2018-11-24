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İsmail Kartal'dan Beşiktaş maçı sonrası stat tepkisi

MKE ANKARAGÜCÜ HABERLERİ  | 24.11.2018 21:57 | Son Güncelleme

Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş'a 4-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından konuştu.

İsmail Kartal'dan Beşiktaş maçı sonrası stat tepkisi

Maçın Kayseri'de oynanmasına tepki gösteren Kartal, "Bir gün kala maç yeri değişti, mecbur oynadık. 1 gün kala maçın yerini değiştirmek... 1 gün antrenman yapamadan 4 saat yolculuk... Bunlar çok fazla bahane değil ama etken. Gergin bir ortam vardı. İstemediğim ve planlamadığımız oyun şekli vardı sahada. Bizim böyle bir planımız yoktu. Gergin ortamda bazı oyuncularımız oyun disiplininden koptu" dedi.

Takım olarak iyi olmadıklarını da söyleyen teknik adam, "Beraber mücadele edemedik. İşi bireyselliğe dökerek oynamaya çalıştık. Sonuçta karşınızdaki takım da Beşiktaş. Sakin kalıp işimizi yapmayı planlıyorduk, olmadı" ifadelerini kullandı.

İptal edilen gol için görüşleri sorulan İsmail Kartal, "İptal edilen golü izlemedik. Sonuçta VAR sistemi devrede. Çok da konuşmaya gerek yok. Zaten biz iyi de oynamadık. Bu sonuçtan dolayı üzgünüz" diye konuştu.

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