İsmail Kartal'dan Cengiz Ünder kararı! Kimse bunu beklemiyordu

Fenerbahçe'de yeni sezon kadro yapılanması sürerken, takımdan ayrılması beklenen isimler de netleşmeye başladı. Sarı-lacivertli ekipte Cengiz Ünder'in geleceğiyle ilgili önemli bir karar alındığı öne sürüldü.

CENGİZ ÜNDER KARARI

Edinilen bilgilere göre teknik direktör İsmail Kartal, 29 yaşındaki milli futbolcuyu yeni sezon planlamasında düşünmüyor. Bu gelişmenin ardından yönetimin de oyuncunun geleceği konusunda harekete geçtiği belirtildi.

AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Fenerbahçe yönetiminin, Cengiz Ünder'in temsilcisiyle görüşerek ayrılık ihtimalini paylaştığı ifade edildi. Sarı-lacivertli kulübün, bonservisli transfer seçeneğine olumlu yaklaştığı ve gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu aktarıldı.

Kulübün, yüksek maaş yükünü azaltma hedefi doğrultusunda deneyimli futbolcunun ayrılığına sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında yer aldı.

TEKLİFLER MASAYA YATIRILACAK

Cengiz Ünder'e hem Türkiye'den hem de yurt dışından ilgi olabileceği belirtilirken, Fenerbahçe'nin ulaşacak resmi teklifleri değerlendirmeye alması bekleniyor. Yönetimin, uygun şartların oluşması halinde transferin gerçekleşmesine onay vereceği ifade ediliyor.