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İsmail Kartal'dan Cengiz Ünder kararı! Kimse bunu beklemiyordu

Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlamasında Cengiz Ünder için ayrılık ihtimali güç kazandı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği milli futbolcu için yönetim bonservisli transfer seçeneğine açık kapı bırakırken, gelecek teklifleri değerlendirmeye hazırlanıyor.

İsmail Kartal'dan Cengiz Ünder kararı! Kimse bunu beklemiyordu
Cevdet Berker İşleyen
Cengiz Ünder

Cengiz Ünder

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
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Fenerbahçe'de yeni sezon kadro yapılanması sürerken, takımdan ayrılması beklenen isimler de netleşmeye başladı. Sarı-lacivertli ekipte Cengiz Ünder'in geleceğiyle ilgili önemli bir karar alındığı öne sürüldü.

CENGİZ ÜNDER KARARI

İsmail Kartal dan Cengiz Ünder kararı! Kimse bunu beklemiyordu 1

Edinilen bilgilere göre teknik direktör İsmail Kartal, 29 yaşındaki milli futbolcuyu yeni sezon planlamasında düşünmüyor. Bu gelişmenin ardından yönetimin de oyuncunun geleceği konusunda harekete geçtiği belirtildi.

AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

İsmail Kartal dan Cengiz Ünder kararı! Kimse bunu beklemiyordu 2

Fenerbahçe yönetiminin, Cengiz Ünder'in temsilcisiyle görüşerek ayrılık ihtimalini paylaştığı ifade edildi. Sarı-lacivertli kulübün, bonservisli transfer seçeneğine olumlu yaklaştığı ve gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu aktarıldı.

Kulübün, yüksek maaş yükünü azaltma hedefi doğrultusunda deneyimli futbolcunun ayrılığına sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında yer aldı.

TEKLİFLER MASAYA YATIRILACAK

İsmail Kartal dan Cengiz Ünder kararı! Kimse bunu beklemiyordu 3

Cengiz Ünder'e hem Türkiye'den hem de yurt dışından ilgi olabileceği belirtilirken, Fenerbahçe'nin ulaşacak resmi teklifleri değerlendirmeye alması bekleniyor. Yönetimin, uygun şartların oluşması halinde transferin gerçekleşmesine onay vereceği ifade ediliyor.

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