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Resmen açıklandı! Fenerbahçe'nin borcu dudak uçuklattı

Fenerbahçe Divan Kurulu'nda kulübün mali tablosu paylaşıldı. Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, toplam yükümlülüğün 27 milyar 961 milyon TL'ye ulaştığını açıklarken, kısa vadeli borçların dönen varlıkları 11 milyar 85 milyon TL aştığını ve finansal sürdürülebilirliğin yakından izlenmesi gerektiğini vurguladı.

Resmen açıklandı! Fenerbahçe'nin borcu dudak uçuklattı
Cevdet Berker İşleyen

Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Vodina, "Kısa vadeli yükümlülükler 17 milyar 195 milyon, uzun vadeli yükümlülükler ise 10 milyar 766 milyon TL. Toplam yükümlülüklerimiz 27 milyar 961 milyon TL'dir." dedi.

"DİKKATLE TAKİP EDİLMESİ GEREK"

Resmen açıklandı! Fenerbahçe nin borcu dudak uçuklattı 1

Vodina, " 31 Mayıs 2026 itibarıyla konsolide kısa vadeli yükümlülüklerimiz 17 milyar 195 milyon TL. Dönen varlıklarımız ise 6 milyar 110 milyon TL'dir. Bu durumda 11 milyar 85 milyon TL kısa vadeli yükümlülüklerimiz, dönen varlıkları aşmış durumdadır. Bu durum kulübümüzün finansal sürdürülebilirliği açısından dikkatle takip edilmesi gereken husustur." sözlerini sarf etti.

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Anahtar Kelimeler:
borç son dakika fenerbahçe
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