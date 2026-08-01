Resmen açıklandı! Fenerbahçe'nin borcu dudak uçuklattı

Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Vodina, "Kısa vadeli yükümlülükler 17 milyar 195 milyon, uzun vadeli yükümlülükler ise 10 milyar 766 milyon TL. Toplam yükümlülüklerimiz 27 milyar 961 milyon TL'dir." dedi.

"DİKKATLE TAKİP EDİLMESİ GEREK"

Vodina, " 31 Mayıs 2026 itibarıyla konsolide kısa vadeli yükümlülüklerimiz 17 milyar 195 milyon TL. Dönen varlıklarımız ise 6 milyar 110 milyon TL'dir. Bu durumda 11 milyar 85 milyon TL kısa vadeli yükümlülüklerimiz, dönen varlıkları aşmış durumdadır. Bu durum kulübümüzün finansal sürdürülebilirliği açısından dikkatle takip edilmesi gereken husustur." sözlerini sarf etti.