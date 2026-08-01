Şartlarda anlaşma sağlandı! Galatasaray 10 numarasını buldu: İlgi mektubu bile gönderildi

Galatasaray, yeni sezon transfer çalışmalarında dikkat çeken bir hamleye imza attı. Sarı-kırmızılılar, Rusya Premier Ligi ekiplerinden Lokomotiv Moskova'da forma giyen genç yıldız Aleksey Batrakov için girişimlerini hızlandırdı.

ŞARTLARDA ANLAŞMA SAĞLANDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Galatasaray, 21 yaşındaki Aleksey Batrakov ile sözleşme şartlarında uzlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılı yönetim, transfer sürecini resmiyete dökmek adına oyuncunun kulübü Lokomotiv Moskova'ya resmi ilgi mektubu gönderdi.

Bu gelişmenin ardından iki kulüp arasında transfer görüşmeleri resmen başladı.

36 MAÇTA 29 GOLE KATKI

Genç orta saha, geride kalan sezonda Lokomotiv Moskova formasıyla 36 karşılaşmada görev aldı. Batrakov, bu süreçte rakip fileleri 17 kez havalandırırken takım arkadaşlarına da 12 gol pası vererek etkileyici bir performans ortaya koydu.

SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR DEVAM EDİYOR

Güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösterilen Aleksey Batrakov'un, Lokomotiv Moskova ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Bu nedenle Galatasaray'ın transferi sonuçlandırabilmesi için Rus kulübüyle yapılacak görüşmeler belirleyici olacak.