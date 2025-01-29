İsmail Kartal'dan çok konuşulacak Fenerbahçe itirafı: "Mecbur kaldım!"

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin başında topladığı 99 puanla 2,61 puan ortalaması yakalan ve Fenerbahçe tarihinin en başarılı performansını elde eden ancak sezonu Galatasaray'ın 3 puan gerisinde 2. sırada tamamlayan teknik direktör İsmail Kartal, İran temsilcisi ile yeşil sahalara geri döndü. Persepolis ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Kartal, imza töreninde açıklamalarda bulundu.

"REKORLAR KIRDIK"

Oyun felsefesinden bahseden İsmail Kartal, "Benim oyun felsefem, pozitif futbol oynatmak. Sürekli hücum etmeye çalışan, maçları her yerde, nasıl olursa olsun kazanmak için sahaya çıkan bir teknik direktörüm. Geçen sezon Avrupa Kupaları'nda yarı finali penaltılarla kaybettik. Ama bütün gol rekorlarını, puan rekorlarını, en çok ceza sahasında gol beklentisi yaratan takım olarak başardık." sözlerini sarf etti.

FENERBAHÇE'DEN NEDEN AYRILDI?

Fenerbahçe'den ayrılık sürecine dairde ayrı bir parantez açan Kartal, "Fenerbahçe'den ayrılmama gelince, kulüpte kongre vardı. İki başkan da kongreyi kazanmak için bayağı bir yarış halindeydiler. İki başkan da Mourinho'yu getirmek için yarışa girdiler. Sonuçta ben de kulüpten ayrılmak mecburiyetinde kaldım." ifadelerini kullandı.