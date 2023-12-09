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İsmail Kartal'dan derbi öncesi iddialı sözler! "Biz daha hazırız, lider dönmek istiyoruz!"

09.12.2023 18:20 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde sarı - lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Zirveyi yakından ilgilendiren dev derbi öncesinde sarı - lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

"LİDER DÖNMEK İSTİYORUZ"

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Liderlik koltuğunu Galatasaray'dan devralmak istediklerini söyleyen Kartal, "Son oynadığımız lig maçını 4-1 kazandık, moral oldu. Derbiler her zaman güzel ve çekişmeli olur. Biz de ne kadar çekişmeli olacağını biliyoruz. Sahada 3 puanı almak için iyi mücadele ederek tekrar lider olarak evimize dönmek istiyoruz." dedi.

"BİZ DAHA HAZIRIZ"

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Beşiktaş'a göre daha hazır olduklarını dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, "Beşiktaş da bu durumdan çıkıp, yeni başkan ve yönetimle zirvedeki takımlara ortak olmak isteyecek. Kolay bir maç değil ama biz daha hazırız. Oyuncularımı çok motive gördüm. Maçın ne kadar önemli olduğunu tüm takım biliyor." ifadelerini kullandı.

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