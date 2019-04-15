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İsmail Kartal'dan Fatih Terim'e: Kadıköy'de nasıl şampiyon olduğunuzu herkes biliyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 15.04.2019 12:15 | Son Güncelleme

Fenerbahçe eski teknik direktörü İsmail Kartal, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in sözlerine yanıt verdi. İsmail Kartal, "Fatih hoca 'güzel günlerimiz var' dedi. O gün hangi şartlarda, sizin nasıl şampiyon olduğunuzu bizler biliyoruz. Herkes de biliyor. Unutmadık, unutturmayacağız" şeklinde konuştu.

İsmail Kartal'dan Fatih Terim'e: Kadıköy'de nasıl şampiyon olduğunuzu herkes biliyor

Fenerbahçe eski teknik direktörü İsmail Kartal, Tivibu Spor'da yayınlanan "Orta Nokta" programında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 1-1'lik derbi sonrası "Kadıköy'de yaşadığımız güzel günlerimiz var. O yüzden 1 galibiyet falan bunları önemsemiyorum" sözüne çok konuşulacak bir cevap verdi.

İsmail Kartal, "O dönem çok zor günler geçirdik. Bunları yaşayanlar olarak, anlatılacak şeyler değil. Bize çok karanlık günler yaşattılar. Fenerbahçe'yi yok etmek istediler. Camiamızın ve taraftarlarımızın dik duruşu, bizlere inanmasıyla bu mücadeleyi sonuna kadar verdik. Türk adaleti de kararını verdi. Bu işten Fenerbahçe tertemiz çıktı. O günlerde yaşatılanlar, ardından benim teknik direktör olduğum dönemde kurşunlanmamız Avrupa'da ilk kez bizim başımıza geldi. O günlerin bedelini Fenerbahçe hala ödüyor. Maalesef ödüyor. Hem başarı anlamında, hem ekonomik anlamda kulübümüz çok zor günler geçirdi. Sanki lekeliymişiz gibi itibarsızlaştırma çabaları vardı. Biz tertemizdik. Bunu her yerde, herkese dik durarak anlattık.

"O GÜN HANGİ ŞARTLARDA NASIL ŞAMPİYON OLDUĞUNUZU HERKES BİLİYOR"
"Fatih hoca 'güzel günlerimiz var' dedi. O gün hangi şartlarda, sizin nasıl şampiyon olduğunuzu bizler biliyoruz. Herkes de biliyor. Unutmadık, unutturmayacağız. Bunun özeti bu. Sadece kurşunlanma değil. Kurşunlanmanın haricinde de o sene şampiyonluğu kaybettik. Kendi evimizde kaybettiğimiz Akhisarspor maçını izlesin.

Bu işler böyle konuşulursa o zaman Erciyes, Akhisarspor ve Başakşehir maçını izlesinler. 4 kırmızı kart gördük Başakşehir maçında. Erciyes maçında verilmeyen penaltımız. Akhisarspor maçında verilmeyen kırmızı kart" ifadelerini kullandı.

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ismail kartal fatih terim Galatasaray Fenerbahçe

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yav arkadaş hangi kafayı yaşıyorsun dünde gördük nasıl berabere kaldığınızı. biz sizi yeneriz kadiköyde de siz arena da şampiyon isteseniz de olamazsınız hatta 110 senedir de kupa kaldıramadınız gs 'ın sahasında :))))
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