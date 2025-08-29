SPOR

İsmail Kartal'dan Fenerbahçe için resmi açıklama geldi! Taraftarı heyecanlandıran sözler...

Teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından Fenerbahçe'de doğal aday konumunda bulunan İsmail Kartal'dan açıklama geldi.

Emre Şen

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından İsmail Kartal'ın adı sosyal medyada gündeme gelmeye başlamıştı. Çıkan iddiaların ardından İsmail Kartal cephesinden açıklama geldi.

"ÇALIŞMAK İSTERİM"

İsmail Kartal dan Fenerbahçe için resmi açıklama geldi! Taraftarı heyecanlandıran sözler... 1

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun Fenerbahçe ile ilgili sorusuna yanıt verdi.

"Fenerbahçe'de çalışır mısınız?" sorusunu yanıtlayan İsmail Kartal, "Bugün mübarek cuma günü. Hayırlısıysa tabii ki Fenerbahçe'de hepimiz çalışmak isteriz. Eğer Rabbim Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için başka birini uygun gördüyse inşallah teknik direktör o olsun. Allah ne takdir görmüşse bize onu nasip etsin. Hakkımızda hayırlısı" açıklamasını yaptı.

ADAYLAR 4'E İNDİ

İsmail Kartal dan Fenerbahçe için resmi açıklama geldi! Taraftarı heyecanlandıran sözler... 2

Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de yönetim kurulu olağanüstü toplandı. Görüşmelerin ardından teknik direktör adaylarının sayısı dörde indi ve kısa süre içinde temasların başlaması kararlaştırıldı.

Toplantı sonucunda teknik direktör listesi daraltıldı ve aday sayısı dört isme kadar düştü. Belirlenen isimlerle kısa sürede temas kurulması yönünde karar alındı. Bu isimlerin ise Roger Schmidt, Montella, Edin Terzic ve İsmail Kartal olduğu öğrenildi.

JOSE MOURINHO İLE YOLLAR AYRILDI

İsmail Kartal dan Fenerbahçe için resmi açıklama geldi! Taraftarı heyecanlandıran sözler... 3

Şampiyonlar Ligi'nde Benfica maçından önce yaptığı açıklamalarla tepki çeken Jose Mourinho, Portekiz'de aldığı mağlubiyetin ardından tüm güveni kaybetmişti. Olağanüstü toplanan sarı-lacivertli yönetim, Jose Mourinho ile yolları ayırmıştı.

