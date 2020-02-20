İsmail Kartal'dan istifa açıklaması

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 23. haftasında pazartesi günü evinde oynayacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı. Yeşil-mavililerde antrenman öncesi basın mensuplarının sorunların yanıtlayan teknik direktör İsmail Kartal, Gaziantep maçı sonrası sosyal medya üzerinden taraftarın istifa çağrılarına tepki gösterdi.

"SOSYAL MEYDALAR KULÜPLERİ YÖNETMEZ"

Kimsenin aleyhlerinde verilen hatalı kararları konuşmadığını belirten Kartal, "Sadece 2-3 tane maçta kötü oynadık. Verilen kararlar ile bu takımın ne kadar puan kaybettiğini insanlar unutmasın. Eğer objektif, dürüst, namuslu konuşacaksak bunları konuşalım. Ardından İsmail Kartal hakkında konuşalım. İnsan bir yerde ilelebet kalacak değil. Sürekli birileri 'Kim oynuyor? Hoca ne zaman gidiyor?' Konu buralarda dolaşıyor. 'Yönetim ne zaman istifa edecek?’ Burada asil olan Rizespor ise sesimizi hep birlikte yükseltmeli ve buralarda el ele tutuşmalıyız. Gaziantep maçında geçen hafta aleyhimize verilen ikinci penaltı kararı doğru değil. Top kalçasından sekerek yerde eline geliyor. Bize çok daha netleri verilip iptal ediliyor. Aleyhimize tereddütsüz veriliyor ama kimse bunları konuşmuyor. Beşiktaş maçında neler oldu? Biz mağlup olduk. Kimse bunları konuşmuyor. Ben konuşuyorum. Biliyorum ne olduğunu. Burada birlik olacaksak birazcık da Rizespor'un sesini yükseltmemiz, haklarını saha içinde arayarak birlikte savunmamız gerekir. Her şeyi tek bir insana, antrenöre yüklememek gerekir. Bu işin en zayıf noktasıyız. Hep söylüyorsunuz ya da sosyal medya söylüyor. 'İsmail Hoca gitsin.' Sosyal medyalar kulüpleri yönetmez. Burada birlik olmak gerek. Birlik olunmadığı, birlikte mücadele verilmediği müddetçe bu hafta verilen penaltı gibi çok aleyhine penaltı verilecek" dedi.