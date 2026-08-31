İsmail Kartal'dan maç sonu gövde gösterisi!

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor’u 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Samsunspor takımını iyi analiz ettik. İyi bir takım, koşan bir takım, hücumsal anlamda maç kazanmak için üretmeye çalışan bir takım. Bir oyun felsefeleri var. Bunları da tespit ettik. Bizde bir oyun sergilememiz gerekiyordu, bir strateji geliştirmemiz gerekiyordu. Bunları gayet iyi yaptık. İlk devre golü bulduk ama çok daha fazla goller atabilirdik. Ceza sahasında yeterince bazı pozisyonlarda çoğalamadığımız için yeterince gol bulamadık. Sadece bir gol atabildik ama çok fazla gol pozisyonuna girdik. İkinci golü bulduktan sonra da birazcık daha oyunu rölantiye alarak bu şekilde oyunu bitirmeye atabilirsek 3’ü, 4’ü atmak için oynadık. Sonuçta Samsunspor gibi bir takıma karşı burada 2-0 kazandığımız için çok mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.

"ÇOK DAHA FARKLI KAZANABİLİRDİK"

Skoru artıracak birçok pozisyondan yararlanamadıklarını ifade eden Kartal, "Takımımız her geçen gün bizim oyun felsefemizi benimseyerek, kabul ederek futbol oynamaya çalışıyor. Bundan da keyif alıyorlar. Bunu kabullendiler, bu oyun sistemini. Kendileri de çok mutlu. Hem oyunumuz gelişiyor, hem oyuncular gelişiyor. Bu oyuna adapte olmaya başladılar. Bu da bizi tabii memnun ediyor teknik ekip olarak. Oyuncularım da çok memnun oluyor. Bu gelişimi kendileri de görüyor. Oynadıkları futboldan oyun içinde keyif alıyorlar. Bunlarla biz kendileriyle hafta içi yaptığımız geri bildirim toplantılarında kendileri de bunları dile getiriyorlar. Sonuçta Samsunspor gibi güçlü bir takıma karşı bugün çok daha farklı kazanabilirdik. Ama sonuçta kazandığımız için mutluyum" diye konuştu.

Transfer çalışmaları hakkında da konuşan İsmail Kartal, "Transferler her an olabilir. Sonuçta 23 yaş altı yapabilirsek bir transfer yapabiliyoruz. Onun haricinde zaten kadromuz dolu. Normal şartlarda bir oyuncu transfer edemiyoruz. Ancak yapabilirsek 23 yaş altı bir transfer yapabiliriz. Bunun için yönetimimiz başkanımız çalışıyor. Bir uğraşı içerisindeler" şeklinde konuştu.