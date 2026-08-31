Emre Belözoğlu'ndan TFF'nin kuralına tepki! "İlkay Türk statüsünde, Kerem Demirbay yabancı..."

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Türk futbolunda uygulanan gurbetçi oyuncuların yerli ve yabancı statüsüne ilişkin kurallar hakkında gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. Genç teknik adam, TFF'nin belirlediği tarih kriterinin adaletsizlik oluşturduğunu savundu.

"İKİSİNİN DE ANNE VE BABASI TÜRK"

Galatasaray'da forma giyen İlkay Gündoğan ile kadrosunda yer alan Kerem Demirbay'ın durumlarını karşılaştıran Emre Belözoğlu, iki oyuncunun da anne ve babasının Türk olmasına rağmen farklı statülerde oynatılmasına tepki gösterdi.

"ÇOK DOĞRU BULMUYORUM"

Mevcut kuraldaki tarih sınırlandırmasını eleştiren Belözoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ben Kerem Demirbay'ı yabancı statüsünde oynatıyorum, Galatasaray İlkay'ı Türk statüsünde oynatıyor. 2015 öncesi, sonrası diye tarih konulmuş. İkisinin de babası Türk, annesi Türk. Çok doğru bulmuyorum."