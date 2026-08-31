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Arda Güler'den maçın hakemine Türkçe küfür! Penaltıya dayanamadı

İspanya La Liga'nın 3. haftasında Malaga'yı 4-0 mağlup eden Real Madrid'de Arda Güler geceye damga vurdu. Oyuna girmeden önce hakemin penaltı kararına gösterdiği küfürlü tepkiyle gündem olan milli yıldız, 87. dakikada oyuna girip 90+1'de fileleri havalandırdı.

Arda Güler'den maçın hakemine Türkçe küfür! Penaltıya dayanamadı
Emre Şen
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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İspanya La Liga'nın 3. hafta mücadelesinde Real Madrid, sahasında ağırladığı Malaga'yı 4-0'lık net bir skorla mağlup ederek lige 3'te 3 ile başladı. Eflatun-beyazlıların farklı kazandığı mücadelede milli futbolcu Arda Güler, hem saha kenarında yaşadığı anlar hem de attığı golle karşılaşmanın en çok konuşulan ismi oldu.

PENALTI KARARINA KÜFÜRLÜ TEPKİ

Arda Güler den maçın hakemine Türkçe küfür! Penaltıya dayanamadı 1

Mücadelenin son bölümünde oyuna girmek üzere saha kenarında bekleyen Arda Güler, hakemin penaltı kararı vermesinin ardından karara sert tepki gösterdi. Milli futbolcunun canlı yayına yansıyan görüntülerde "S...ir lan" şeklinde küfürlü bir ifade kullandığı görüldü.

HAKEM PENALTIYI İPTAL ETTİ

Arda Güler den maçın hakemine Türkçe küfür! Penaltıya dayanamadı 2

Arda Güler'in tepki gösterdiği pozisyonun ardından hakem penaltı kararını iptal etti ve oyun kaldığı yerden devam etti. Yaşanan bu gelişmenin ardından milli futbolcu, 87. dakikada oyuna dahil oldu.

GİRDİKTEN 4 DAKİKA SONRA FİLELERİ HAVALANDIRDI

Arda Güler den maçın hakemine Türkçe küfür! Penaltıya dayanamadı 3

Milli yıldız, oyuna girdikten yalnızca 4 dakika sonra kalitesini konuşturdu. Karşılaşmanın 90+1. dakikasında sahneye çıkan Arda Güler, ağları havalandırarak takımının dördüncü golünü kaydetti ve bu sezonki ilk gol imzasını attı.

Real Madrid'e farklı galibiyeti getiren diğer golleri ise 19. dakikada Jude Bellingham, 26. dakikada Alfonso Herrero (kendi kalesine) ve 30. dakikada Kylian Mbappe kaydetti.

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