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İsmail Kartal'dan Okan Buruk'un kendisine yönelik yaptığı göndermeye cevap niteliğinde paylaşım! Boğazlı kazağı olay olmuştu...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
19.10.2024 22:56
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Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon teknik direktörlüğünü yapan İsmail Kartal, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un kendisine yönelik yaptığı göndermeye kişisel sosyal medya hesabı üzerinden karşılık verdi.

İsmail Kartal'dan Okan Buruk'un kendisine yönelik yaptığı göndermeye cevap niteliğinde paylaşım! Boğazlı kazağı olay olmuştu...

Geçtiğimiz günlerde katıldığı programda Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcı İsmail Kartal'a göndermede bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Üst üste maç kazandığınızda uğur getirmek için kıyafet değiştirmiyor musunuz?" sorusuna yanıt olarak "O artık geçmişte kaldı. Galatasaray'a gelince sona erdi ama ara sıra oluyor. Boğazlı beyaz kazak giymiyorum," şeklinde konuşmuştu.

KAZAĞI MEŞHUR OLMUŞTU

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İsmail Kartal, Fenerbahçe teknik direktörlüğü döneminde, kızının hediye ettiği beyaz kazağı maçlarda uğur getirmesi amacıyla giydiğini dile getirmişti. Bunun üzerien Kartal, Okan Buruk'un yaptığı göndermeye sosyal medya hesabından yanıt niteliğinde bir paylaşımda bulundu.

CEVAP NİTELİĞİNDE PAYLAŞIM

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Kartal, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'ı yendiği ve rakibinin şampiyonluk kutlamalarını bir hafta ertelediği maça ait bir fotoğraf paylaştı. Tecrübeli çalıştırıcının, söz konusu galibiyet fotoğrafında üzerinde kazak değilde gömlek olması dikkatleri çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk İsmail Kartal fenerbahçe
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