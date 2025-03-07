SPOR

65
61
47
44
40
36
36
33
32
32
32
31
30
28
24
24
24
13
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. İsmail Kartal fırtınası devam ediyor! Yine yaptı Serdar Dursun maçın 15'inci dakikasında...

İsmail Kartal fırtınası devam ediyor! Yine yaptı Serdar Dursun maçın 15'inci dakikasında...

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
07.03.2025 21:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran Pers Körfez Pro Ligi'nin 22. haftasında Persepolis, deplasmanda Chadormalu'yla karşılaştı. Teknik direktörlüğünü İsmail Kartal'ın yaptığı Persepolis, Chadormalu'yu deplasmanda Serdar Dursun golüyle 1-0 yendi.

İsmail Kartal fırtınası devam ediyor! Yine yaptı Serdar Dursun maçın 15'inci dakikasında...

İsmail Kartal'ın çaıştırdığı İran ekibi Persepolis, Türk teknik adamın gelişiyle adeta çıkışa geçmişti. Kartal'ın yanı sıra Serdar Dursun'da takıma katılmasıyla adeta kulübe yeni bir hava kattığı görüldü. İki isim kısa sürede taraftarın sevgilisi haline geldi.

9 MAÇTIR YENİLMİYORLAR

1ddae573a32244c6b9b749e11ce50fcd

İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Persepolis, maçın 15. dakikasında Serdar Dursun'un golüyle 1-0 öne geçti. Devre bu skorla tamamlanırken ikinci yarıda skoru koruyan Persepolis sahadan galibiyetle ayrıldı ve puanını 44 yaptı. Persepolis bu sonuçla maç fazlasıyla liderle arasındaki puan farkını 1'e indirdi. İsmail Kartal'ın görevi gelmesinin ardından ligde 5 maça çıkan Persepolis, bu maçlarda 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Persepolis'in ligdeki yenilmezlik serisi 9 maça yükseldi.

4 MAÇTA 2 GOL

4

Serdar Dursun Persepolis takımı ile toplamda 4 maça çıktı. 294 dakika sahada kaldı. Süre bulduğu karşılaşmalarda toplamda 2 gol kaydetmeyi başardı. Forvet oyuncusunun İran ekibi Persepolis ile 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor. Milli oyuncunun güncel bonservis bedeli ise 400 bin Euro.

Canlı Skor

Tuncay Şanlı sahaya indi! İlk idmanına çıktı...Tuncay Şanlı sahaya indi! İlk idmanına çıktı...
Semih Kılıçsoy'a Premier Lig'den talip var! Semih Kılıçsoy'a Premier Lig'den talip var!
Anahtar Kelimeler:
İsmail Kartal Serdar Dursun fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Devlet Bahçeli'den sürpriz telefon! CHP'li ismi aradı, sosyal medyadan duyurdu

Devlet Bahçeli'den sürpriz telefon! CHP'li ismi aradı, sosyal medyadan duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa kredi müjdesi! "1.5 milyondan 2.5 milyona çıkartıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa kredi müjdesi! "1.5 milyondan 2.5 milyona çıkartıyoruz"

Tuncay Şanlı sahaya indi! İlk idmanına çıktı...

Tuncay Şanlı sahaya indi! İlk idmanına çıktı...

Mourinho için olay sözler! Dünya yıldızı...

Mourinho için olay sözler! Dünya yıldızı...

Semih Kılıçsoy'a Premier Lig'den talip var!

Semih Kılıçsoy'a Premier Lig'den talip var!

Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklama! "Derbiyi..."

Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklama! "Derbiyi..."

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.