İsmail Kartal fırtınası devam ediyor! Yine yaptı Serdar Dursun maçın 15'inci dakikasında...

İsmail Kartal'ın çaıştırdığı İran ekibi Persepolis, Türk teknik adamın gelişiyle adeta çıkışa geçmişti. Kartal'ın yanı sıra Serdar Dursun'da takıma katılmasıyla adeta kulübe yeni bir hava kattığı görüldü. İki isim kısa sürede taraftarın sevgilisi haline geldi.

9 MAÇTIR YENİLMİYORLAR

İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Persepolis, maçın 15. dakikasında Serdar Dursun'un golüyle 1-0 öne geçti. Devre bu skorla tamamlanırken ikinci yarıda skoru koruyan Persepolis sahadan galibiyetle ayrıldı ve puanını 44 yaptı. Persepolis bu sonuçla maç fazlasıyla liderle arasındaki puan farkını 1'e indirdi. İsmail Kartal'ın görevi gelmesinin ardından ligde 5 maça çıkan Persepolis, bu maçlarda 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Persepolis'in ligdeki yenilmezlik serisi 9 maça yükseldi.

4 MAÇTA 2 GOL

Serdar Dursun Persepolis takımı ile toplamda 4 maça çıktı. 294 dakika sahada kaldı. Süre bulduğu karşılaşmalarda toplamda 2 gol kaydetmeyi başardı. Forvet oyuncusunun İran ekibi Persepolis ile 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor. Milli oyuncunun güncel bonservis bedeli ise 400 bin Euro.