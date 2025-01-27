İsmail Kartal ilk maçında İran'a damga vurdu! Stada girer girmez yaptığı ilk iş gündem oldu...

İran Pers Körfez Pro Lig'in 17. haftasında Persepolis, lider TS Tabriz'i konuk etti. İsmail Kartal'ın öğrencileri maçı 2-0 kazanarak zirveyle arasındaki puan farkını 2'ye düşürdü. Persepolis'in galibiyet golleri 11. dakikada Soroush Rafiei ve 73. dakikada Giorgi Gvelesiani'den geldi.

YAPTIĞI İLK İŞ GÜNDEM OLDU

Maç öncesinde İsmail Kartal'ın stada girer girmez ilk yaptığı şey mescitte namaz kılmak oldu. Bu anlar sosyal medyada geniş yankı buldu.

TARAFTARLAR TEZAHÜRAT YAPTI

Daha sonra sahaya inen İsmail Kartal, taraftarları selamladı ve büyük bir sevgi gösterisiyle karşılandı. Tribünler hep bir ağızdan "Kartal" tezahüratı yaptı. Persepolis, ligin gelecek haftasında Khuzestan deplasmanına gidecek.

TÜRKİYE'DEN İSTİYOR

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Türkiye'den bazı isimleri istediğini söyleyen Kartal'ın bu sözlerini Persepolis'in CEO'su Reza Darvish doğrularken, Türkiye'den Alman asıllı bir forvetle görüştüklerini söyledi.

SERDAR DURSUN VE CENK TOSUN

Darvish'in bu açıklamasının ardından Persepolis'in gündemindeki isimlerin Alanyaspor forması giyen Serdar Dursun ve Fenerbahçe'den Cenk Tosun olduğu öne sürüldü.