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İsmail Kartal ilk transferini yapıyor! Kim Min-Jae geliyor!

Yeni sezon öncesi savunma hattını dünya çapında bir isimle güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de, Başkan Aziz Yıldırım ve teknik direktör İsmail Kartal hedefi belirledi. Sarı-lacivertliler, eski yıldızı Kim Min-jae'yi yuvaya döndürmek için oyuncunun kulübüyle ilk resmi görüşmeyi gerçekleştirdi.

İsmail Kartal ilk transferini yapıyor! Kim Min-Jae geliyor!
Emre Şen
Kim Min-Jae

Kim Min-Jae

GKO Güney Kore
Yaş: 30 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Bayern Münih
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Süper Lig'de yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan ve İsmail Kartal yönetiminde kusursuz bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de, taraftarı ayağa kaldıracak dev bir transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-lacivertli yönetimin, Avrupa'da forma giyen eski 'Canavar'ı Kim Min-jae'yi yeniden Kadıköy'e getirmek için operasyon düğmesine bastığı öğrenildi.

İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İsmail Kartal ilk transferini yapıyor! Kim Min-Jae geliyor! 1

Savunma hattına tartışmasız bir lider monte etmek isteyen Başkan Aziz Yıldırım ve kurmaylarının, Güney Koreli stoperin transferi için ilk somut adımı attığı belirtildi. Alınan bilgilere göre; Fenerbahçeli yetkililer, başarılı savunmacının mevcut kulübüyle yetkilileriyle bir ön görüşme gerçekleştirerek oyuncunun güncel durumu ve transferin mali şartları hakkında zemin yokladı.

RESMİ TEKLİF İÇİN MASAYA OTURULACAK

İsmail Kartal ilk transferini yapıyor! Kim Min-Jae geliyor! 2

Yapılan bu ilk temasın ardından süreci hızlandırma kararı alan sarı-lacivertli idareciler, teknik direktör İsmail Kartal'ın da kadrosunda görmeyi çok istediği eski öğrencisi için şartları zorlayacak. İlerleyen günlerde Kim Min-jae'nin kulübüyle tekrardan masaya oturmaya hazırlanan Fenerbahçe yönetiminin, bu kez resmi ve oldukça kapsamlı bir teklif sunarak transfer müzakerelerini bir sonraki aşamaya taşıması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe kim min-jae
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