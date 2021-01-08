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İsmail Kartal'ın oğlu Konyaspor'a transfer oldu

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 08.01.2021 12:13 | Son Güncelleme

İttifak Holding Konyaspor, teknik direktörleri İsmail Kartal'ın, Fenerbahçe alt yapısında yetişen oğlu Emre Kartal ile 3,5 yıllığına anlaştı. Yeşil-beyazlı ekip ayrıca İsmail Güven ve Doğan Can Gölpek ile de 1.5 yıllığına anlaşarak renklerine bağladı.

İsmail Kartal'ın oğlu Konyaspor'a transfer oldu

İttifak Holding Konyaspor, ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte 3 genç oyuncuyu takımına kattı. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleşen imza törenine Genel Menajer Seçkin Özdil, Sportif Direktör Adnan Erkan, Futbol Akademi Koordinatörü Taner Ay katıldı.

Konyaspor, İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'nin alt yapısında yetişen oğlu Emre Kartal ile 3,5 yıllığına, 1922 Konyaspor'da forma giyen oyuncular İsmail Güven ve Doğan Can Gölpek ile 1.5 yıllığına anlaştı.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

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