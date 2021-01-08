İsmail Kartal'ın oğlu Konyaspor'a transfer oldu

İttifak Holding Konyaspor, ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte 3 genç oyuncuyu takımına kattı. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleşen imza törenine Genel Menajer Seçkin Özdil, Sportif Direktör Adnan Erkan, Futbol Akademi Koordinatörü Taner Ay katıldı.

Konyaspor, İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'nin alt yapısında yetişen oğlu Emre Kartal ile 3,5 yıllığına, 1922 Konyaspor'da forma giyen oyuncular İsmail Güven ve Doğan Can Gölpek ile 1.5 yıllığına anlaştı.

KAYNAK: DHA

FOTOĞRAF: DHA

