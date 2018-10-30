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İsmail Kartal'ın yendiği 3 takım teknik direktörünü görevden aldı

MKE ANKARAGÜCÜ HABERLERİ  | 30.10.2018 11:17 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon yeniden yer alan Ankaragücü'nün teknik direktörü İsmail Kartal, 10. hafta geride kalırken ilginç bir durum ortaya çıktı. Ankaragücü'nün bu sezon mağlup ettiği 3 takım da teknik direktörünü görevden aldı.

İsmail Kartal'ın yendiği 3 takım teknik direktörünü görevden aldı

Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü'ne 3-1 yenildiği maçın ardından Phillip Cocu'nun görevine son verildi ve ilginç bir detay ortaya çıktı.

Ankaragücü'nün hocası İsmail Kartal'ın 10 haftada çarpıcı bir istatistiği ortaya çıktı. Öyle ki Ankaragücü'nün yendiği 3 teknik adamın görevine son verildi.

İlk olarak 5. haftada Akhisarspor'u sahasında 1-0 yendikten sonra Susic'in gönderilmesine neden olan İsmail Kartal, ardından Erzurumspor'u da deplasmanda 0-1 yendi ve bu kez de Mehmet Altıparmak'la yollar ayrıldı.

Başkent ekibi Ankaragücü'nün teknik patronu İsmail Kartal'ın son kurbanı ise Cocu oldu.

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