İsmail Kartal'ın yendiği 3 takım teknik direktörünü görevden aldı

Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü'ne 3-1 yenildiği maçın ardından Phillip Cocu'nun görevine son verildi ve ilginç bir detay ortaya çıktı.
Ankaragücü'nün hocası İsmail Kartal'ın 10 haftada çarpıcı bir istatistiği ortaya çıktı. Öyle ki Ankaragücü'nün yendiği 3 teknik adamın görevine son verildi.
İlk olarak 5. haftada Akhisarspor'u sahasında 1-0 yendikten sonra Susic'in gönderilmesine neden olan İsmail Kartal, ardından Erzurumspor'u da deplasmanda 0-1 yendi ve bu kez de Mehmet Altıparmak'la yollar ayrıldı.
Başkent ekibi Ankaragücü'nün teknik patronu İsmail Kartal'ın son kurbanı ise Cocu oldu.
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