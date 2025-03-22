İsmail Kartal İran'da bunu da başardı! Kartal'a büyük onur... Gündem oldu

İran Ligi ekiplerinden Persepolis takımını çalıştıran İsmail Kartal'a büyük onur. Kartal takıma katıldığı günden beri Persepolis'e adeta sihirli değnek ile dokundu.

AYIN TEKNİK ADAMI SEÇİLDİ

Persepolis ekibi ile geldiğinden bu yana 9 maça çıkan deneyimli hoca İsmail Kartal, İran Ligi'nde gösterdiği performans nedeniyle ayın teknik direkötü seçildi. Kartal, İran ekibi ile çıktığı 9 karşılaşmadan 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 15 puan topladı. 63 yaşındaki Kartal'ın maç başına puan ortalaması ise 1.67 oldu.

LİGE İKİNCİ SIRADA

Persepolis, İran Ligi'nde topladığı 47 puanla lider Traktör'ün 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. İsmail Kartal'ın takımı, 29 Mart Cumartesi günü saat 18.45'te Shams Azar ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.