SPOR

71
62
51
44
44
38
37
36
35
35
33
33
31
31
30
27
27
19
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. İsmail Kartal İran'da bunu da başardı! Kartal'a büyük onur... Gündem oldu

İsmail Kartal İran'da bunu da başardı! Kartal'a büyük onur... Gündem oldu

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
22.03.2025 22:09
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz aylarda İran Ligi takımlarından Persepolis ile anlaşan Teknik Direktör İsmail Kartal, Takımın başında olduğu süre boyunca gösterdiği performans nedeniyle İran Ligi'nde ayın teknik direktörü seçildi.

İsmail Kartal İran'da bunu da başardı! Kartal'a büyük onur... Gündem oldu

İran Ligi ekiplerinden Persepolis takımını çalıştıran İsmail Kartal'a büyük onur. Kartal takıma katıldığı günden beri Persepolis'e adeta sihirli değnek ile dokundu.

AYIN TEKNİK ADAMI SEÇİLDİ

1

Persepolis ekibi ile geldiğinden bu yana 9 maça çıkan deneyimli hoca İsmail Kartal, İran Ligi'nde gösterdiği performans nedeniyle ayın teknik direkötü seçildi. Kartal, İran ekibi ile çıktığı 9 karşılaşmadan 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 15 puan topladı. 63 yaşındaki Kartal'ın maç başına puan ortalaması ise 1.67 oldu.

LİGE İKİNCİ SIRADA

Persepolis, İran Ligi'nde topladığı 47 puanla lider Traktör'ün 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. İsmail Kartal'ın takımı, 29 Mart Cumartesi günü saat 18.45'te Shams Azar ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Canlı Skor

U19 Millî Takımımız, lider İngiltere'den puan aldı!U19 Millî Takımımız, lider İngiltere'den puan aldı!
İsmail Yüksek: "Kariyerimde ilk defa yaşadım"İsmail Yüksek: "Kariyerimde ilk defa yaşadım"
Anahtar Kelimeler:
spor İsmail Kartal fenerbahçe futbol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Muharrem İnce Saraçhane'de... "Kılıçdaroğlu ve ben kaybetmiş adaylarız" diyerek kararını açıkladı

Muharrem İnce Saraçhane'de... "Kılıçdaroğlu ve ben kaybetmiş adaylarız" diyerek kararını açıkladı

Mansur Yavaş'ın o videosu sosyal medyada gündem oldu! Gençler için harekete geçti

Mansur Yavaş'ın o videosu sosyal medyada gündem oldu! Gençler için harekete geçti

Ali Koç'tan Galatasaray'a olay sözler! "Nasıl olur..."

Ali Koç'tan Galatasaray'a olay sözler! "Nasıl olur..."

İsmail Kartal İran'da bunu da başardı!

İsmail Kartal İran'da bunu da başardı!

Galatasaraylı o oyuncu için transfer gelişmesi!

Galatasaraylı o oyuncu için transfer gelişmesi!

Macaristan'ın hocasından Montella'ya olay sözler!

Macaristan'ın hocasından Montella'ya olay sözler!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.