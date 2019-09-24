İsmail Kartal: İstanbul'a puan ya da puanlar almak için gidiyoruz

İsmail Kartal, yeşil-mavili ekibin Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenmanından önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde son oynadıkları Gazişehir Gaziantep maçında evlerinde galibiyet hedeflediklerini ancak yenildikleri için üzgün olduklarını belirtti.

Ligin 6. haftasında Medipol Başakşehir ile yapacakları maça odaklandıklarını ifade eden Kartal, "Süper Lig'in kadro olarak en geniş kadrosu ve kariyer olarak ligin en kariyerli oyuncuları Başakşehir'de. Biz de Çaykur Rizespor olarak en iyi şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Puan veya puanlar almak için İstanbul'a gidiyoruz. İnşallah iyi mücadele edip hak ettiğimiz puan veya puanlarla Rize'ye döneriz" diye konuştu.

Turuncu-lacivertli ekibin teknik direktörü Okan Buruk'un Çaykur Rizespor'u geçen yıldan tanımasının avantaj olduğuna işaret eden Kartal, "Futbolcuların bireysel performansı olarak, yeteneklerini, özelliklerini bilmek, onlarla zaman geçirmek avantajdır. Biz de Başakşehir takımındaki oyuncuların bireysel özelliklerini yakından biliyoruz. Herkes birbirinin analizini yapıyor" değerlendirmesinde bulundu.