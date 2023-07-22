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İsmail Kartal kararını verdi! Joao Pedro gönderiliyor, yeni adresi bile belli oldu

22.07.2023 20:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'nin Konferans Ligi kadrosuna alınmayan Joao Pedro'nun takımdan gönderilmeye hazırlanıldığı öğrenildi. İşte detaylar...

Joao Pedro

Joao Pedro

BRE Brezilya
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de kadroya katılan isimlerin yanı sıra bazı isimlerle de yol ayrımına gitmesi beklenirken, Sarı-Lacivertliler'in yeni hocası İsmail Kartal'dan karar çıktı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe'de beklentileri bir türlü karşılayamayan Joao Pedro'ya İtalyan ekibi Lecce talip oldu.

YALNIZCA LECCE DEĞİL...

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Öte yandan yalnızca Lecce'nin değil Serie A'dan iki takımın daha Joao Pedro'nun temsilcisiyle temas kurduğu ve şartlarını sorduğu belirtildi. Pedro, Sarı lacivertlilerin Konferans Ligi kadrosunda yer almamıştı.

20 MAÇTA 4 GOL 1 ASİST

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31 yaşındaki Joao Pedro, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 20 lig maçında 4 gol 1 asist kaydetti.

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