İsmail Kartal kararını verdi! Joao Pedro gönderiliyor, yeni adresi bile belli oldu

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de kadroya katılan isimlerin yanı sıra bazı isimlerle de yol ayrımına gitmesi beklenirken, Sarı-Lacivertliler'in yeni hocası İsmail Kartal'dan karar çıktı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe'de beklentileri bir türlü karşılayamayan Joao Pedro'ya İtalyan ekibi Lecce talip oldu.

YALNIZCA LECCE DEĞİL...

Öte yandan yalnızca Lecce'nin değil Serie A'dan iki takımın daha Joao Pedro'nun temsilcisiyle temas kurduğu ve şartlarını sorduğu belirtildi. Pedro, Sarı lacivertlilerin Konferans Ligi kadrosunda yer almamıştı.

20 MAÇTA 4 GOL 1 ASİST

31 yaşındaki Joao Pedro, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 20 lig maçında 4 gol 1 asist kaydetti.

