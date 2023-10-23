İsmail Kartal maçın ardından kendisi açıkladı! Osayi Samuel'e Playstation yasağı

Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Hatayspor'u 4-2 mağlup eden Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

'FRED ÇOK İYİ BİR LİDER'

Takımının ikinci golünü atan Nijeryalı sağ bek, takım arkadaşı Fred'in tecrübesini sahaya yansıttığını aktardı, "Kendisi çok tecrübeli bir oyuncu. Dünyanın en büyük takımlarında oynadı. Bu tecrübesini de sahaya yansıtıyor. Sahada bir takım arkadaşı hata yaptığı zaman onu yukarı çekiyor. Saha içerisinde çok iyi bir lider ve her maçta %100’ünden fazlasını veriyor. Kazanabilmemiz için de herkesin bunu yapması gerekiyor." dedi.

'HOCAMIZ NE DERSE...'

Oosterwolde ile birlikte zaman zaman online oyun oynadığı hatırlatılan Osayi, “Fred bizden çok daha iyi. Seviye olarak bizden daha yukarıda. Hocamız da bizlerin oyun oynamayı sevdiğini biliyor. Biraz daha oynamam gerektiğini söyledi. Ben de daha az oynamaya çalışıyorum çünkü sonuçta patron hocamız, ne derse onu yapmak durumundayız.” şeklinde konuştu.

İSMAİL KARTAL'DAN YASAK!

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuyla ilgili konuşan teknik direktör İsmail Kartal ise "Osayi-Samuel ile dün akşam toplantı yaptım. Gece yarılarına kadar uykusuz kalıp online oyun oynamasını yasakladım. ‘Oynamayacağım hocam’ dedi. Eksiklerini düzeltirse 1. sınıf oyuncu olacak." şeklinde konuştu.





