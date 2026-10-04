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İsmail Kartal neşteri eline aldı! Fenerbahçe'de iki ayrılık aynı anda

Fenernahçe'de devre arasında yapılacak planlamalar şimdiden belli oldu. Teknik direktör İsmail Kartal önderliğinde çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde iki ayrılığın şimdiden kesinleştiği öne sürüldü.

İsmail Kartal neşteri eline aldı! Fenerbahçe'de iki ayrılık aynı anda
Emre Şen
Dorgeles Nene

Dorgeles Nene

MLİ Mali
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal neşteri eline alıyor. Sarı-lacivertlilerde performansından ve takımdaki uyumundan memnun olmadığı oyuncuları devre arasında gönderme kararı alan İsmail Kartal, belirlediği iki ismi yönetime bildirdi.

DEVRE ARASINDA TAKIM BULACAKLAR

İsmail Kartal neşteri eline aldı! Fenerbahçe de iki ayrılık aynı anda 1

Fenerbahçe'de Nene ve Mimovic'in takımdan ayrılacağı öğrenildi. İsmail Kartal'ın sunduğu raporda bu iki ismin devre arasında gönderileceği ifade edildi. İki oyuncunun da menajerine haber yollandı ve takım arayışları başladı.

FORMA ŞANSI BULAMADI

İsmail Kartal neşteri eline aldı! Fenerbahçe de iki ayrılık aynı anda 2

Geçen sezon oldukça fazla forma giyen Nene'nin bu sezon yalnızca 101 dakika forma giyebilmesi ayrılığı hızlandırdı. İsmail Kartal'ın planları arasında yer almayan Nene'nin transferinin Mimovic'e göre daha hızlı olabileceği tahmin ediliyor.

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