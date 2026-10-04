İsmail Kartal neşteri eline aldı! Fenerbahçe'de iki ayrılık aynı anda

Fenerbahçe'de İsmail Kartal neşteri eline alıyor. Sarı-lacivertlilerde performansından ve takımdaki uyumundan memnun olmadığı oyuncuları devre arasında gönderme kararı alan İsmail Kartal, belirlediği iki ismi yönetime bildirdi.

DEVRE ARASINDA TAKIM BULACAKLAR

Fenerbahçe'de Nene ve Mimovic'in takımdan ayrılacağı öğrenildi. İsmail Kartal'ın sunduğu raporda bu iki ismin devre arasında gönderileceği ifade edildi. İki oyuncunun da menajerine haber yollandı ve takım arayışları başladı.

FORMA ŞANSI BULAMADI

Geçen sezon oldukça fazla forma giyen Nene'nin bu sezon yalnızca 101 dakika forma giyebilmesi ayrılığı hızlandırdı. İsmail Kartal'ın planları arasında yer almayan Nene'nin transferinin Mimovic'e göre daha hızlı olabileceği tahmin ediliyor.