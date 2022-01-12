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İsmail Kartal, sezon sonuna kadar Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü oldu

12.01.2022 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Vitor Pereira'nın ardından yeni teknik direktörünün İsmail Kartal olduğunu açıkladı. 2014-15 sezonunda da sarı lacivertli kulübü çalıştıran Kartal, sezon sonuna kadar takımın başında olacak.

İsmail Kartal, sezon sonuna kadar Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü oldu

Fenerbahçe, Vitor Pereira'nın ardından yeni teknik direktörünün İsmail Kartal olduğunu açıkladı. 2014-15 sezonunda da sarı lacivertli kulübü çalıştıran Kartal, sezon sonuna kadar takımın başında olacak.

Yaptığı yazılı açıklamada, Pereira'nın ayrılışı sonrasında yeni teknik direktör arayışına hemen başlandığı belirten Fenerbahçe yönetimi, "Teknik direktör adaylarımız, sezon ortasında göreve başlamak yerine yeni sezon itibariyle başlamayı tercih ettiklerini bildirdiler" ifadelerini kullandı.

Teknik direktör adaylarından alınan olumsuz cevapların ardından Kartal ile iletişime geçildiğini belirten kulüp yönetimi, 60 yaşındaki çalıştırıcıdan "kayıtsız ve şartsız göreve hazır olduğu" yanıtını aldıklarını aktardı.

Kulüp, Kartal sonrasındaki teknik direktörünü ilerleyen zamanda açıklayacağını ifade etti.

Fenerbahçe, 20. hafta itibarıyla topladığı 32 puan ile lider Trabzonspor'un 17 puan gerisinde 5. sırada bulunuyor.

Ligde istediği performansı elde edemeyen Fenerbahçe, sezon başında anlaştığı Vitor Pereira ile 17. haftadaki Beşiktaş maçı sonrasında yollarını ayırmıştı.

Sarı Lacivertlilerin Pereira'dan sonra Slaven Bilic ve Joachim Löw ile görüştüğü yönünde basında haberler yer almıştı.

Kartal'ın kariyeri

1996-97 yılında Fenerbahçe altyapılarında başladığı antrenörlük kariyerine, daha sonra Otto Baric, Joachim Löw ve Todor Veselinovic gibi teknik direktörlerin yardımcılığını yaparak devam eden Kartal, ilk teknik direktörlük deneyimini ise 2000-01 sezonunda Karabükspor'da edindi.

Ardından Sivasspor'un başına geçen Kartal, 2004-05 sezonunda kulübü tarihinde ilk kez 1. lige çıkardı.

Daha sonra kısa sürelerle Mardinspor, Altay, Malatyaspor, Orduspor ve Konya Şekerspor'da da görev alan Kartal, 2010-2014 yılları arasında sarı lacivertli kulübe yardımcı antrenör olarak geri döndü.

Bu zaman zarfında ise Aykut Kocaman ve Ersun Yanal ile birlikte çalıştı.

Yanal'ın Ağustos 2014'teki istifasının ardından Fenerbahçe, takımın yeni hocasının Kartal olacağını duyurdu.

Tüm sezonu Kartal ile geçiren Fenerbahçe, bu sezonu Galatasaray'ın ardında ikinci sırada tamamladı. Ardından Kartal'ın yerine ise yönetim Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ile anlaştığını açıkladı.

Daha sonra sırasıyla Eskişehirspor, Gaziantepspor, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Konyaspor'u çalıştıran Kartal, son olarak Mart 2021'de BB Erzurumspor'un başına getirildi.

Ancak Kartal günler sonra Erzurum temsilcisinden kendi isteğiyle ayrıldı.

İsmail Kartal bugüne kadar Fenerbahçe ile toplamda 46 maça çıktı, bunlarda 30 galibiyet ve 6 mağlubiyet elde ederken, 10 kere de sahadan beraberlikle ayrıldı.

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