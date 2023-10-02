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İsmail Kartal, sosyal medya hesabından Rıdvan Dilmen'e cevap verdi!

02.10.2023 13:39 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin başarılı çalıştırıcısı İsmail Kartal, sosyal medya hesabından kendisine soru soran Rıdvan Dilmen'e cevap verdi. İki eski takım arkadaşı olan Rıdvan Dilmen ve İsmail Kartal'ın fotoğrafı kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

Fenerbahçe'de yeni sezona 14 maçta 14 galibiyet ile başlayan İsmail Kartal, sosyal medya hesabından Rıdvan Dilmen'e cevap vererek taraftarlarının gönlünü bir kez daha kazandı.

"BU TAKIMI KISKANDIM BEN! SEN HOCAM?"

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Dilmen, Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor karşısında aldığı galibiyetin ardından sosyal medya hesabından, "1988-1989 Şampiyon Fenerbahçe Ya İsmail( Arap)! Bu takımı kıskandım ben! Sen Hocam?" şeklinde bir paylaşım yaptı.

İSMAİL KARTAL CEVAP VERDİ!

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İsmail Kartal, Rıdvan Dilmen'in bu paylaşımına, "Bu formayı sevenler kıskançlık nedir bilmezler; Fenerbahçe mutlu olsun bize yeter hocam." şeklinde karşılık verdi.

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