SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. İsmail Kartal, Süper Lig’de son 9 derbiyi kaybetmedi

İsmail Kartal, Süper Lig’de son 9 derbiyi kaybetmedi

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
19.05.2024 21:57
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray maçıyla birlikte Fenerbahçe’nin başında 11. derbisine çıkan Teknik Direktör İsmail Kartal, son 9 derbi mücadelesini kaybetmedi.

İsmail Kartal, Süper Lig’de son 9 derbiyi kaybetmedi

Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray ile karşılaşırken mücadeleyi Çağlar Söyüncü’nün golüyle 1-0 kazanmayı başardı. Sarı-lacivertlilerin Teknik Direktörü İsmail Kartal da bu sezon 4. kez derbiye çıktı. Kartal’ın öğrencileri, sezonun ilk yarısında Beşiktaş ile Dolmabahçe’de oynanan müsabakadan 3-1 galip ayrılırken, sahasında Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. Ligin ikinci yarısında Kadıköy’de Beşiktaş karşısında 2-1’lik skorla 3 puana uzanan Fenerbahçe, bugün de sarı-kırmızılıları devirmeyi başardı.

SON 9 DERBİYİ KAYBETMEDİ

Fenerbahçe’nin başında 3 farklı dönemde Galatasaray ve Beşiktaş ile ligde 10 kez sahaya Teknik Direktör İsmail Kartal, son 9 derbi mücadelesini kaybetmedi. Deneyimli çalıştırıcı, sarı-kırmızılılara karşı 5 lig maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken, siyah-beyazlılara karşı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Kartal, ligde son derbi mağlubiyetini 2014-2015 sezonunda Galatasaray deplasmanında yaşadı.

Süper Lig’de İsmail Kartal’ın derbilerde aldığı sonuçlar şöyle:

18.10.2014 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 1

02.11.2014 Beşiktaş: 0 - Fenerbahçe: 2

08.03.2015 Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 0

22.03.2015 Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 0

10.04.2022 Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0

08.05.2022 Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1

09.12.2023 Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 3

24.12.2023 Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0

27.04.2024 Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 1

19.05.2024 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe’den 15 yıl sonra bir ilkFenerbahçe’den 15 yıl sonra bir ilk
Fenerbahçe karşısında bir ilki yaşadılar!Fenerbahçe karşısında bir ilki yaşadılar!
''99 puan almalarına rağmen şampiyon olamayacaklar''''99 puan almalarına rağmen şampiyon olamayacaklar''
Anahtar Kelimeler:
İsmail Kartal fenerbahçe
En Çok Okunan Haberler
Arda Güler durdurulamıyor, yine attı!

Arda Güler durdurulamıyor, yine attı!

Fenerbahçe'den unutulmayacak Galatasaray galibiyeti!

Fenerbahçe'den unutulmayacak Galatasaray galibiyeti!

Galatasaray-Fenerbahçe maçında ilginç an!

Galatasaray-Fenerbahçe maçında ilginç an!

5'i asker 7 kişi yaralanmıştı! Bağ evi patlamasının altından yasak ilişki çıktı

5'i asker 7 kişi yaralanmıştı! Bağ evi patlamasının altından yasak ilişki çıktı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı! Saatler sonra helikoptere ulaşıldı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı! Saatler sonra helikoptere ulaşıldı

F.Bahçe henüz 22'nci dakikada 10 kişi kaldı! Hakemin o kararı maçın önüne geçti

F.Bahçe henüz 22'nci dakikada 10 kişi kaldı! Hakemin o kararı maçın önüne geçti

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.