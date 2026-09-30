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TFF'nin bahis sevkleri sonrası gözler 57. maddeye çevrildi! İşte olası cezalar

TFF, son 5 yıl içerisinde Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinde yöneticilik yapan ve görev süreleri içinde bahis oynadığı tespit edilen 448 kişiyi PFDK'ya sevk etti. Sevklerin ardından gözler, Futbol Disiplin Talimatı'nın bahis eylemlerini düzenleyen 57. maddesinde öngörülen cezalara çevrildi.

TFF'nin bahis sevkleri sonrası gözler 57. maddeye çevrildi! İşte olası cezalar
Burak Kavuncu

Türkiye Futbol Federasyonu, 2026-2027 sezonunda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yer alan kulüplerde son 5 yıl içinde idarecilik yapmış isimler arasında bahis oynadığı tespit edilen kişileri açıkladı. Listede Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'den yöneticilerin de bulunduğu toplam 448 kişi PFDK'ya sevk edilirken, uygulanabilecek yaptırımlar Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesinde yer alıyor.

448 İSİM PFDK'YA SEVK EDİLDİ

TFF nin bahis sevkleri sonrası gözler 57. maddeye çevrildi! İşte olası cezalar 1

TFF'nin açıkladığı listede toplam 448 yönetici ve kulüp idarecisi yer aldı. Söz konusu isimlerin, görev yaptıkları dönem içerisinde futbol müsabakaları veya futbolla bağlantılı faaliyetler üzerine bahis oynadığının tespit edildiği belirtildi.

Dört büyük kulüpten de çok sayıda isim listede yer aldı. Trabzonspor'dan 13, Beşiktaş'tan 10, Galatasaray'dan 5 ve Fenerbahçe'den 3 kişi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

PFDK'ya sevk edilen isimler arasında Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ve Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban da bulunuyor.

Öte yandan Galatasaray'dan Emir Aral, Özgür Işıtan Gün, Ali Yüce, Maruf Güneş ve Hüseyin Ural Aküzüm, Fenerbahçe'den ise Eren Ali Dişli, Bekir İrdem ve Erdem Sezer, bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk edilen isimler arasında yer aldı.

FUTBOL DİSİPLİN TALİMATI'NIN 57. MADDESİ NE DİYOR?

TFF nin bahis sevkleri sonrası gözler 57. maddeye çevrildi! İşte olası cezalar 2

Bahis soruşturması kapsamında yapılan sevklerde temel alınan düzenlemelerden biri Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi oldu.

Maddenin ilgili bölümünde, talimat kapsamındaki kişilerin futbol müsabakaları veya futbolla bağlantılı herhangi bir faaliyet üzerine doğrudan ya da dolaylı şekilde bahis ve benzeri şans oyunları oynamasının yasak olduğu belirtiliyor.

Aynı maddede, bahis organizasyonlarıyla bağlantılı olarak tanıtım, aracılık veya organizasyon faaliyetlerinde bulunulmasına ve bu kuruluşlarda doğrudan ya da dolaylı şekilde görev veya menfaat sahibi olunmasına da yasak getiriliyor.

3 AYDAN 1 YILA KADAR MEN CEZASI

TFF nin bahis sevkleri sonrası gözler 57. maddeye çevrildi! İşte olası cezalar 3

Futbol Disiplin Talimatı'nda yer alan düzenlemeye göre, bahis yasağına aykırı hareket ettiği belirlenen kişiler hakkında 3 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası uygulanabiliyor.

TFF nin bahis sevkleri sonrası gözler 57. maddeye çevrildi! İşte olası cezalar 4

Bunun yanı sıra yetkili makamlar tarafından lisanslanmamış bahis kuruluşlarının reklam ve tanıtımının yapılması da talimat kapsamında yasaklanıyor. Bu kapsamda söz konusu kuruluşların iştiraklerini veya bu kuruluşları çağrıştıracak biçimde yapılan tanıtım ve reklamlar da düzenlemenin içerisinde yer alıyor.

PFDK, sevk edilen isimler hakkındaki değerlendirmesini ilgili talimat hükümleri ve dosyadaki deliller doğrultusunda yapacak. Sevk işlemi, tek başına kesinleşmiş bir disiplin cezası anlamına gelmiyor.

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Ceza PFDK bahis ertuğrul doğan tff
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