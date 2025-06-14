İsmail Kartal, Süper Ligin savunma kubbesini alıyor! Göztepe'den Heliton'a teklif yaptılar...

Teknik direktör İsmail Kartal'ın çalıştırdığı İran Ligi takımı Persepolis, transfer döneminde rotayı İzmir temsilcisi Göztepe'nin stoperi Heliton'a çevirdi. Takımının stoper bölgesinde eksikliği olduğunu düşünen Kartal, transfer için kulüp yetkililerine isim verdi. Göztepe’nin geçtiğimiz yıl 125 bin Euro bedelle CSKA 1948 Sofya'dan transfer ettiği oyuncunun gidişne sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

İSTİKRAR ABİDESİ…

29 yaşındaki Brezilyalı defans oyuncusu Süper Lig’de 34 maçta forma giyerken, 1 gol atıp 7 kez de sarı kartla cezalandırıldı. 1.95 boyundaki stoper oyuncusunun en önemli özelliğinin uzun toplarda hakimiyet kurması olarak göze çarpıyor.