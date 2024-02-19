İsmail Kartal ve Okan Buruk'un kaderi neredeyse aynı! Yaşanan gelişmeye taraftarlar anlam veremiyor...

Süper Lig tarihinin belki de en heyecan verici sezonu yaşanıyor. Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ın puan bile kaybetmeden yoluna devam etmesi şampiyonluk yolunda nefesleri kesiyor.

İKİ HOCA DA ÇOK BAŞARILI

Ligde gösterdikleri performansla takımlarını şampiyonluk yolunda tutan İsmail Kartal ve Okan Buruk, taraftarlar tarafından şimdiden göklere çıkartılmış durumda... Yaşattıkları galibiyet serileri bu zorlu ligde hiç de kolay değil...

İKİSİNİN DE SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

İsmail Kartal ve Okan Buruk'un bir benzer özelliği de ikisinin de sözleşmesinin sezon sonunda bitip ikisine de yeni sözleşme önerilmemesi... Diğer teknik direktörlere göre düşük maaş alan ikili bu konuda da benzerlik yaşıyor.

TARAFTARLAR BEKLEMEDE

Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray taraftarı ligin sonucu ne olursa olsun hocalarının takımın başında kalmasını istiyor. Bu sebeple yeni sözleşme önerilmemesi sosyal medyada tartışma konusu olmuş durumda...





