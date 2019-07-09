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İsmail Kartal: Vedat Muriç için en iyi teklifi veren takımla anlaştık

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 09.07.2019 14:05 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Vedat Muriç için en iyi teklifi veren takımla anlaştıklarını söyledi.

İsmail Kartal: Vedat Muriç için en iyi teklifi veren takımla anlaştık

Çaykur Rizespor, bu sabah yaptığı antrenmanla sezon öncesi Rize’deki ilk kampını tamamladı. Yeşil-mavili takımın teknik direktörü İsmail Kartal, antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kartal, bugün Rize kampını tamamlayarak Erzurum’a hareket edeceklerini belirterek, “İlk kamp dönemi, sağlık kontrolleri, tanışma ve 6 antrenmanla sona eriyor. Bugün ikinci etap için Erzurum’a gidiyoruz. Asıl kamp dönemimiz orada başlayacak. Ayın 21’inde bu kampımız da bitecek ve Bolu’da 24’ünde tekrar toplanacağız. Bolu kampı sonunda Ankara’da 3 ve 4 Ağustos’ta Türkiye Spor Yazarları Turnuvası’na katılacağız. İtalya seri A takımlarından bir tanesiyle İstanbul Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda veya Rize’de bir hazırlık maçımız olacak. Bunun çalışmaları sürüyor. Sezon öncesi hem taraftarlarımızla buluşmak hem de kendimizi iyi bir takıma karşı test edebilmek için organizasyon üzerinde çalışıyoruz. Aynı takımla Fenerbahçe de bir maç yapacak” dedi.

"TRANSFER İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ"
Transfer çalışmalarına yönelik açıklamalarda bulunan Kartal, “Hakikaten bir oyuncuyu bulmak, ikna etmek, ekonomisini ayarlamak, getirmek kolay değil. Çok zor günlerden geçiyoruz. Oyuncu almak için oyuncu almak istemiyoruz. Çok düşünüp çok tartışıyoruz. Sistemimize şehrimize uygun adaptasyon sorunu yaşamayacak oyuncularla görüşüyoruz. Eksik olan bölgelerimiz var. Bu çalışmalarımız bu doğrultuda sürüyor. Raporlarımızı sportif direktörümüz Yılmaz Bal beye sunuyoruz. Kendisi İstanbul’dan görüşmeleri yoğun bir şekilde sürdürüyor. Biz de kendisi ile diyalog halindeyiz. Transfer için gece gündüz çalışıyoruz. Gönül ister ki transferi kısa sürede bitirip oyuncular kampa katılsın. Lige en iyi şekilde başlamak istiyoruz. Bir an önce transferleri yapıp hazırlıkları tamamlayıp bu sezon ligde başarılara imza atmak istiyoruz” diye konuştu.

"FENERBAHÇE'DEN İSTEDİĞİMİZ OYUNCULARI BELİRLEDİM"
Vedat Muriç’in sözleşmesinin gelecek yıl biteceğini ve başka bir takıma gitmek istediğini ifade eden Kartal, “Birçok takım kendisine talip oldu. Biz de kulübümüz menfaatleri çerçevesinde en iyi teklif veren takıma oyuncuyu gönderdik. Karşılığında da bize 4-5 oyuncu gelecek. Bu oyuncuların isimlerini Yılmaz hocaya verdim. Onlarla görüşmelerimiz devam ediyor. Onlar da kısa sürede aramıza katılacaklardır" diyerek sözlerini tamamladı.

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