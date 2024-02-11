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  4. İsmail Kartal yaşanan puan kaybı sonrası taraftardan özür diledi, kazanamama nedenlerini böyle açıkladı!

İsmail Kartal yaşanan puan kaybı sonrası taraftardan özür diledi, kazanamama nedenlerini böyle açıkladı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
11.02.2024 21:46 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 25. haftasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, kritik mücadelede Alanyaspor ile 2-2 berabere kalırken karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. .

"TEMPOYU DÜŞÜRMELİYDİK"

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Maça iyi başladıklarını söyleyen Kartal, "Maçı kazanmayı çok istiyorduk. İyi başladık. Maç başından sonuna kadar kontrol bizdeydi. Oyuncular ve taraftarlar, çok coşkulu ve istekliydi. Fakat, 2 kere kalemize geldiler ve 2'si de gol oldu. 2-1 öne geçtik. Orada oyunun temposunu düşürmeliydik." dedi.

"TARAFTARDAN ÖZÜR DİLERİZ"

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2-1 öne geçtikten sonra tempoyu düşürmeleri gerektiğini söyleyen Kartal, "Bu bir puan maçı, şampiyonluğa oynuyoruz. 3 ve 4'ü atmak için oynamalıyız ama çok erken gol yedik. Birazcık tempoyu düşürüp rakibi kontrol altına alabilseydik 3 puanla ayrılabilirdik. Olmadı. Rakip de iyi mücadele etti. Önümüze bakacağız. Kazanmayı çok istedik. Kazanamadığımız için taraftarlarımızdan özür diliyoruz." sözlerini sarf etti.

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