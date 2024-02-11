İsmail Kartal yaşanan puan kaybı sonrası taraftardan özür diledi, kazanamama nedenlerini böyle açıkladı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, kritik mücadelede Alanyaspor ile 2-2 berabere kalırken karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. .

"TEMPOYU DÜŞÜRMELİYDİK"

Maça iyi başladıklarını söyleyen Kartal, "Maçı kazanmayı çok istiyorduk. İyi başladık. Maç başından sonuna kadar kontrol bizdeydi. Oyuncular ve taraftarlar, çok coşkulu ve istekliydi. Fakat, 2 kere kalemize geldiler ve 2'si de gol oldu. 2-1 öne geçtik. Orada oyunun temposunu düşürmeliydik." dedi.

"TARAFTARDAN ÖZÜR DİLERİZ"

2-1 öne geçtikten sonra tempoyu düşürmeleri gerektiğini söyleyen Kartal, "Bu bir puan maçı, şampiyonluğa oynuyoruz. 3 ve 4'ü atmak için oynamalıyız ama çok erken gol yedik. Birazcık tempoyu düşürüp rakibi kontrol altına alabilseydik 3 puanla ayrılabilirdik. Olmadı. Rakip de iyi mücadele etti. Önümüze bakacağız. Kazanmayı çok istedik. Kazanamadığımız için taraftarlarımızdan özür diliyoruz." sözlerini sarf etti.





