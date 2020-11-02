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İsmail Küçükkaya Fox Çalar Saat neden yok? İsmail Küçükkaya neden yayına çıkmıyor? İsmail Küçükkaya’dan açıklama geldi!

02.11.2020 09:20 | Son Güncelleme:
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İsmail Küçükkaya Fox Çalar Saat neden yok? İsmail Küçükkaya neden yayına çıkmıyor? İsmail Küçükkaya’dan açıklama geldi!

Fox TV’nin sabah saatlerinde yayınlanan haber programını sunan İsmail Küçükkaya’dan sevenlerini üzen bir haber geldi. Cuma günkü yayına çıkmayan İsmail Küçükkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs testi yaptırdığını ve sonucunu beklediğini söylemişti. Haftanın ilk gününde sevenlerine merhaba diyen ünlü haber spikerinden açıklama geldi.

Fox TV’nin en çok izlenen haber programları arasında yer alan “Çalar Saat” programını, 1 Kasım Pazartesi günü İlker Karagöz sundu. Ünlü haber spikeri İsmail Küçükkaya’nın “Çalar Saat” yayınında olmaması ve stüdyoda yapılan değişiklikler izleyicileri merak ettirdi. Programı yakından takip edenler “İsmail Küçükkaya Fox Çalar Saat programında neden yok? İsmail Küçükkaya bugün neden yok?” sorularını yöneltti. Açıklama ise İsmail Küçükkaya’dan geldi.

‘TESTİM POZİTİF ÇIKTI’

ismail küçükkaya

Hafif semptomlar gösterdiğini ve tedavi sürecinin evinde devam ettiğini belirten İsmail Küçükkaya sosyal medya hesabından durumuyla ilgili bilgi verdi. Küçükkaya açıklamasında, “Aklımız, kalbimiz İzmir’de . Kayıplarımız var. Acımız büyük. Kurtarma çalışmaları halen devam ediyor. Enkaz altında kalanlar için dua ediyoruz. Bu şartlarda kişinin kendi durumundan bahsetmesi hoş değil. Kendimi bu duruma düşürmek istemem. Lakin küçük bir açıklama yapmaya mecburum. Perşembe günü test yaptırdım ve sonucu beklerken tedbiren izolasyona girdim. Yaptırdığım COVID-19 test sonucu pozitif çıktı. Tedavi sürecim evde devam ediyor. Semptomların ağır seyretmiyor. Durumum iyi. Teşekkür ederim. Depremde hayatını kaybedenlere rahmet, geride kalanlara sabır ve metanet dilerim” notunu ekledi.

İsmail Küçükkaya’nın koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra Fox Çalar Saat stüdyosu ve Küçükkaya ile çalışan bütün ekip değiştirildi.

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