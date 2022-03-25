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Ismail Raschid: “Türk takımlarıyla işbirliği yapabiliriz”

25.03.2022 23:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşik Arap Emirlikleri’nin efsane oyuncularından Ismail Raschid, son yıllarda iki ülke arasında artan ilişkilere dikkat çekerek, Türk takımlarıyla birçok işbirliğine imza atmalarının iki taraf için de faydalı olabileceğini söyleyerek, "Hatayspor ile kardeş kulüp olmayı düşünüyoruz" dedi.

Ismail Raschid: “Türk takımlarıyla işbirliği yapabiliriz”

Birleşik Arap Emirlikleri’nin efsane oyuncularından ve şu an ülkenin en ünlü TV yorumlarından olan Ismail Raschid, İhlas Haber Ajansı’na özel açıklamalarda bulundu.
İlk olarak Dünya Kupası 2022 Asya Elemeleri 3. Tur A Grubu’nda dün deplasmanda Birleşik Arap Emirlikleri’nin Irak’a 1-0 yenildiği maçla ilgili konuşan Raschid, “Dün bizim için iyi bir karşılaşma olmadı. Maalesef sahada iyi bir oyun ortaya koyamadık. Irak bizden iyiydi. Hoca değişiklikleri de bunu etkiledi. Fakat hem skor olarak hem oyun olarak iyi bir gece geçmedi ve Irak karşısında” dedi.

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Türkiye hakkında düşünceleri de sorulan Raschid, “Ligin genelini takip edemiyorum. Daha çok uluslararası turnuvaları takip edebiliyoruz. Tabii büyük takımları biliyorum. Fenerbahçe gibi, Galatasaray gibi Son yıllarda genellikle Türk takımlarının Avrupa maçlarını izleyebiliyorum” açıklamasında bulundu.
İki ülke arasında artan ilişkilerin futbol kulüpleri bazında da artmasının önemli olacağını söyleyen Ismail Raschid, “Türkiye Süper Lig ekiplerinden zirveye oynayan takımların bizimle birçok türden işbirliği yapmasının iki taraf için de çok faydalı olacağını düşünüyorum. Özellikle son dönemde artan ilişkilerden dolayı çeşitli projeleri hayata geçirebiliriz. Türkiye’de bir takım ile kardeş kulüp olmayı istiyoruz. Şu an üst sıralarda olan Hatayspor ile kardeş kulüp olmayı düşünüyoruz” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Hatayspor Birleşik Arap Emirlikleri
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